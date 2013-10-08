گروه موسيقي سپهر «در يك شب پائيزي» را در تبريز مي نوازد

به گزارش خبرنگار مهر، كنسرت «در يك شب پائيزي» كه از دو پرده و با تركيب سازهاي متنوع و ايراني تشكيل شده، 17، 18 و 19 مهر ماه سال جاري به مدت سه روز در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز اجرا مي شود.

داوود غفاري زاده به عنوان سرپرست گروه سپهر آهنگسازي قطعات را به عهده دارد كه با آواز محمد ديده باني براي علاقمندان به موسيقي ايراني آماده شده اند.

همچنين در اين اجرا، داوود غفاري زاده «ني»، رحيم احمدي «قانون»، بابك كيهان و رضا محمودي «تنبك»، هادي قصاب زاده «تار»، علي واحد «ويولن»، پرهام جوادي «بربت»، ميثم شكري «دف» و احسان عباسي اجراي «سنتور» را به عهده دارند.

كنسرت «در يك شب پائيزي» گروه موسيقي سپهر به مدت سه روز در تاريخ هاي 17، 18 و 19 مهر ماه ساعت 19 عصر در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز به اجراي موسيقي خواهد پرداخت.