امدادرسانی شبانه در ارتفاعات کمرسیاه خرم آباد/ مرد 68 ساله جان سپرد

سرپرست مسئول گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته حوالی ساعت 20 و چهار دقیقه گزارش سقوط از ارتفاع یک نفر به آتش نشانی خرم آباد داده شد.

محمد میرزایی مقدم با بیان اینکه تیم های امدادی این سازمان به سرعت در محل وقوع حادثه حاضر شدند، بیان داشت: در جریان این حادثه یک مرد 68 سال متاسفانه از ارتفاعات کمرسیاه سقوط کرده بود.

وی با بیان اینکه تیم امداد و نجات آتش نشانی خرم آباد تلاش خود را برای انتقال فرد یاد شده از ارتفاعات این کوه به کار بست، افزود: با این وجود متاسفانه فرد مورد نظر جان خود را از دست داد.

سرپرست مسئول گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد با بیان اینکه اظهار نظر در مورد دلیل مرگ و علت حادثه در اختیار دیگر دستگاههای مرتبط است، بیان داشت: در مجموع عملیات امدادرسانی تیم اعزامی از آتش نشانی تا ساعت 21 و 16 دقیقه دوشنبه ادامه داشت.

میرزایی مقدم که مسئولیت این عملیات را بر عهده داشته است، یادآور شد: در این عملیات شبانه یک تیم متشکل از سجاد فرهادی، علی محمودفرد، عارف طولابی و حجت سیفی کار امدادرسانی را انجام دادند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در هنگام صعود به ارتفاعات، بیان داشت: همچنین افرادی که دارای سابقه بیماری های مختلف از جمله بیماری قلبی هستند نیز باید موارد ایمنی را مد نظر قرار دهند.