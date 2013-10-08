آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور چهارمحال و بختیاری/ بازدید از یادمان عملیات والفجر 8

علیرضا کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه دانش آموزان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور از چه مناطق عملیاتی بازدید می کنند، اظهار داشت: دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای کاروانهای راهیان نور استان چهارمحال و بختیاری از مناطق عملیاتی و یادمانهای عملیات والفجر 8، کربلای 5، شهدای شلمچه و هویزه بازدید می کنند.

وی ادامه داد: اعزام کاروانها تا پنج آبان ادامه دارد و در حدود بیش از هشت هزار دانش آموز دوره دوم متوسطه به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

وی بیان داشت: انتقال ارزشهای هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و حضور آنها در مناطق عملیاتی و مشاهده ایثارگریهای از اهداف اعزام دانش آموزان است.

رئیس آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه بسیجی در میان دانش آموزان از دیگر اهداف اعزام دانش آموزان است.