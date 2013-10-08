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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

کریمیان:

آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور چهارمحال و بختیاری/ بازدید از یادمان عملیات والفجر 8

آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور چهارمحال و بختیاری/ بازدید از یادمان عملیات والفجر 8

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری به مناطق عملیاتی خبر داد.

علیرضا کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه دانش آموزان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور از چه مناطق عملیاتی بازدید می کنند، اظهار داشت: دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای کاروانهای راهیان نور استان چهارمحال و بختیاری از مناطق عملیاتی و یادمانهای عملیات والفجر 8، کربلای 5، شهدای شلمچه و هویزه بازدید می کنند.

وی ادامه داد: اعزام کاروانها تا پنج آبان ادامه دارد و در حدود بیش از هشت هزار دانش آموز دوره دوم متوسطه به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

وی بیان داشت: انتقال ارزشهای هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و حضور آنها در مناطق عملیاتی و مشاهده ایثارگریهای از اهداف اعزام دانش آموزان است.

رئیس آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و  تقویت روحیه بسیجی در میان دانش آموزان از دیگر اهداف اعزام دانش آموزان است.

کد مطلب 2151574

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