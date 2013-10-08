شتابگر ملی در قزوین مستقر می شود/ اولین نورگیری رصدخانه ملی در سال 94

دکتر محمد جواد لاریجانی در حاشیه هفتمین همایش ملی نخبگان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طراحی و ساخت شتابگر ملی گفت: طراحی موضوعی و سازه های ساخت لوازم جانبی شتابگر ملی چون واحدهایRF و مغناطیس در حال انجام است.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با بیان اینکه ساخت برخی از این واحدها آغاز شده است، اظهار داشت: جایابی این پروژه انجام شده که محل آن در قزوین در حال آماده شدن است.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه یک پروژه کلان و بزرگ است، یادآور شد: در آینده نه چندان دور دانشمندان کشور در این واحد مشغول به کار خواهند شد.

لاریجانی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طراحی و ساخت رصدخانه ملی، ادامه داد: طراحی و ساخت رصدخانه ملی مراحل نهایی خود را طی می کند که امیدواریم در سال 94 اولین نورگیری آن انجام شود.

وی همچنین از طراحی و ساخت تلسکوپ و بخش های جانبی این تلکسوب و رصدخانه خبر داد و یادآور شد: در خصوص خرید آیینه این تلسکوپ نیز در حال پیگیری هستیم که در این زمینه با مشکلات تامین بودجه نیز مواجه هستیم.

لاریجانی با بیان اینکه جاده اصلی رسیدن به این رصدخانه نیز در حال آسفالت است، توضیح داد: این مسیر 11 کیلومتر است که 7 کیلومتر آن آسفالت شده است.