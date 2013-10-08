تغیرات مدیران مناطق آزاد به منطقه آزاد ارس نیز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر مدیران مناطق آزاد کشور، این بار قرعه به نام منطقه آزاد ارس افتاد و فردا چهارشنبه ششمین مدیرعامل این منطقه آزاد، بر کرسی صادق نجفی تکیه خواهد داد.

میلانی ، علی جلیلی ، عباس رنجبر و علیرضا مقیمی پیش از صادق نجفی در منصب مدیریتی منطقه آزاد نشسته اند که فردا محسن عرب باغی به عنوان ششمین مدیرعامل منطقه آزاد ارس انتخاب می شود.

محسن عرب‌باغی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در رشد و توسعه اظهار داشت: آذربایجان شرقی با توجه به داشتن ظرفیت و قابلیت‌های فراوان از جمله مرز مشترک با سه کشور، داشتن رابطه ترانزیتی با اروپا از طریق ترکیه و مرز بازرگان، واحدهای صنعتی می‌تواند در بهره‌برداری از جایگاه مناطق آزاد پیشگام باشد.

عرب باغی با داشتن سوابق اجرایی و عملی از جمله به عنوان نماینده مجلس و مدیریت مجموعه‌ای همچون گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از جایگاه ویژه‌ای در بین مردم تبریز و آذربایجان شرقی برخوردار است.