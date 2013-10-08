هیات انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی طی حکمی جهانگیر خسروشاهی (نویسنده و پژوهشگر)، محمد صدری (تهیه کننده و مستندساز)، ابراهیم داروغه زاده (مدیر فرهنگی)، داریوش یاری (نویسنده و کارگردان سینما) و رضا دادویی (نویسنده، پژوهشگر و فیلمساز) را به عنوان اعضای هیات انتخاب چهارمین دوره جایزه بزرگ شهیدآوینی انتخاب کرد.

اعضای هیات انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی 348 فیلم مستند ارسالی به دبیرخانه چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی را بازبینی و آثار بخش مسابقه را انتخاب و معرفی خواهند کرد.

مریم پوریامین (پژوهشگر)، محمود زنده نام (مستندساز و مدیر فرهنگی) و امیر تاجیک (فیلمساز و مدیر تولید شبکه پرس تی وی) نیز 45 فیلم مستند ارائه شده به بخش ویژه "بیداری اسلامی" جایزه بزرگ شهید آوینی را انتخاب و داوری خواهند کرد.

در بخش اصلی چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای مقاومت و پایداری، مستندهای سیاسی همسو با تفکر شهید آوینی، در قالب مصادیق امروزی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی پذیرفته شده و به بخش مسابقه راه خواهند یافت.

بخش ویژه این رویداد نیز به فیلم های مستند مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص یافته است.

چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سید شهیدان اهل قلم در روز 12 آبان ماه 1392 در تالار وحدت برگزار خواهد کرد.