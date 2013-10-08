مسابقات قهرمانی پیاده روی و دو همگانی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که ظهر سه شنبه خاتمه یافت، به همت هیئت ورزشهای همگانی استان برگزار شد و ورزشکاران از شهرستان های مختلف استان در هفت گروه سنی به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها در رشته پیاده روی شهباز احدی، عسگر پناهی، علی اوسط نجفی و ضیاءبخش سروی از اردبیل و میر آقاحسینی از پارس آباد در گروه های سنی محتلف به عناوین قهرمانی دست یافتند.

همچنین در مسابقات دو فرشاد رنجبر از خلخال، شهرام اصغری شمس، جلال دانشی فرد و حسن احمدی هر سه از اردبیل در رده های مختلف سنی عناوین نخست را از آن خود کردند.

بنا به گفته رئیس هیئت ورزش های همگانی استان اردبیل نفرات برتر این رقابتها در قالب تیم منتخب استان به مسابقات قهرمانی کشور که در استانهای آذربایجان شرقی و همدان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

مرتضی تاج مهر در حاشیه این رقابت ها سطح مسابقات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: توجه این هسئت بیشتر به جنبه های فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در جامعه بویژه در بین خانواده ها است.

وی با بیان اینکه قهرمانی بخشی از برنامه های توسعه ای ورزش های همگانی است، متذکر شد: روند توسعه ورزش همگانی در این استان بسیار مناسب بوده و تلاش می کنیم با وجود کمبود امکانات و اعتبارات روند فعلی را حفظ و افزایش دهیم.

هیئت ورزش های همگانی استان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای اجرای ورزش های همگانی تا پایان سال جاری در اردبیل تصریح کرد: بیشتر این برنامه ها با محوریت پیاده روی با خانواده برگزار خواهد شد.