روایتی از زندگی در نقاط صفر مرزی در یک مستند

زهرا حسینپور تهیهکننده و کارگردان مجموعه مستند "سیمای مرزبانی" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع برنامه امروز ساعت 16 توضیح داد: این بار به سراغ خانواده چند تن از مرزبانان از جمله یکی از سرداران مرزبان رفتهایم و از نزدیک با تاثیرات شغل مرزبانان بر روی خانوادههایشان آشنا شدیم.
وی افزود: در هر برنامه تلاش شده که سری به یک استان مرزی و نقطه صفر مرزی زده شود و فعالیتهای آنها و زندگی مرزنشینان و بازارچههای مرزی به تصویر کشیده شود.
به گفته این تهیه کننده، "سیمای مرزبانی" تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک، فعالیت و تلاش شبانهروزی مرزبانان استانهای مرزی برای تأمین امنیت کشور را معرفی میکند و فردا چهارشنبه 17 مهر نیز ساعت 18:30 یکی از قسمتهای آن روی آنتن میرود.
تصویربردار این مجموعه نورعلی قاسمی، صدابردار میثم مقدم، مدیر تولید نوشین هوتان، سیامک طارم سری، تدوین حسین براتی و مجری رضا منصورنیا است.
نظر شما