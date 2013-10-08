شورای صدور مجوز چاپ کتاب باید استانی شود/ کتابخانه ها پشتوانه قوی جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی شفیعی صبح امروز سه شنبه در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه کتاب استانی با انتقاد از طولانی بودن صدور مجوز چاپ کتاب عنوان کرد: باید هیات هایی در استان تشکیل شود که مجوز چاپ کتاب را استانی کنند.



وی افزود: در آذربایجان غربی و خراسان رضوی مجوز چاپ کتاب در خود استان صادر می شود در حالی که در خوزستان هر بار درخواست کردیم که این کار در همین جا انجام شود، توجیهاتی داشتند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان تصریح کرد: ضرورتی ندارد که کتاب برای صدور مجوز نشر به تهران برود و این قسمت ها باید تقویت شود و هیات مجهزی که کار را سریع انجام می دهند باید این کتاب ها را انتخاب کنند.



آیت الله شفیعی با بیان اینکه مجوز نشر باید زودتر صادر شود، اضافه کرد: اینکه کتاب ها باید در جای دیگری برای چاپ مجوز بگیرند چه توجیه قابل قبولی می تواند داشته باشد در حالی که من کتاب های خود را برای چاپ به قم می فرستم که ناشران آن روحانی هستند و زبان ارشاد را بهتر می فهمند.



وی با اشاره به اینکه از دیدگاه اسلام کوچک و بزرگ بودن کتاب مطرح نیست، عنوان کرد: آنچه اهیمت دارد خود کتاب است کتاب گاهی تا آن اندازه ارتقا پیدا می کند که خدا آن را به خود نسبت می دهد.

وی با اشاره به وجود کتابخانه های بزرگ در تاریخ اسلام و نقش آنها در انتقال فرهنگ گفت: در تاریخ کتابخانه های مهمی وجود داشته است که توسط مغولان و تا همین اواخر در حملات اسراییل به لبنان نابود شده اند.



آیت الله شفیعی کتابخانه آستان قدس رضوی را از سرمایه های بزرگ کشور برشمرد و ادامه داد: این کتابخانه ها پشتوانه قوی برای جهان اسلام هستند ضمن این که بعد از انقلاب امام (ره) و مقام معظم رهبری عنایت ویژه ای به کتاب داشتند.



استاد حوزه علمیه اهواز اظهار کرد: حس کتاب خوانی و کتابداری از ذوق و طبیعت مردم سرچشمه می گیرد و علم و دانش به وسیله همین کتاب ها به دست ما رسیده است و تاثیرات آن در آینده ادامه خواهد داشت.