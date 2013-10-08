کنگره شعر مقاومت 45 اثر برگزیده خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرتالله صالحنژاد دبیر اجرایی چهارمين کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی با اشاره به داوریهای صورت گرفته برای چهارمین دوره این کنگره اظهار کرد: از ميان 1054 اثر رسيده به دبيرخانه كنگره شعر مقاومت بينالملل اسلامی 45 اثر برگزيده شدهاند كه 20 اثر به زبان فارسی و 25 اثر به زبانها عربي و انگليسی است.
صالح نژاد افزود: اعضای كميته علمی بخش شعر و مقاله این دوره از کنگره را حسین اسرافیلی، رضا اسماعیلی، سیداحمد نادمی، بهروز سپيدنامه و جواد محقق تشکیل دادهاند.
دبیر اجرای چهارمين کنگره شعر مقاومت با تاکید بر اینکه هدف نهایی کنگره ارتقاء علمی است، افزود: در میان آثار رسیده به کنگره امسال 28 مقاله علمی و 3 پایاننامه مشاهده میشود که امیدوار هستیم در سالهای آتی تعداد مقالات علمی و پایان نامهها بیشتر شده و ما را به هدف نهایی این کنگره نزدیکتر کند.
وی ادامه داد: شاعرانی از 22 كشور مانند فلسطين، سوريه، بحرين، مصر، سودان، تركيه، هندوستان، پاكستان و آلمان در چهارمين كنگره شعر مقاومت بينالملل اسلامی حضور خواهند داشت.
دبیر اجرایی چهارمين کنگره شعر مقاومت بيان كرد: امسال هم مانند سالهای گذشته سه كتاب در حاشیه جشنواره منتشر خواهد شد كه شامل اشعار، مقالهها و مصاحبهها است و آثار برگزيده عربي سال گذشته به زبان فارسی ترجمه شده كه در كتاب شعرها گذاشته میشود.
چهارمين کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی همزمان با سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار، به مدت سه روز در تهران برگزار میشود.
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