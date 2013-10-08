تقدیر از 11 برتر المپیاد و برگزیدگان آزمون سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم افتتاحیه هفتمین همایش ملی نخبگان جوان از 11 نفر از برترین های آزمون سراسری سال 92 و دارندگان مقام اول در المپیادهای جهانی دانش آموزی سال جاری تقدیر به عمل آمد.
این برترین ها شامل 4 نفر از برترین های آزمون سراسری و 7 نفر از برترین های المپیادهای جهانی دانش آموزی هستند.
اسامی برترین های تقدیرشده به شرح ذیل است:
سجاد صادقی زاده/ رتبه اول کنکور ریاضی سال 92
پویا براهیم باستانی/ رتبه اول کنکور تجربی سال 92
زهرا مشایخی/ رتبه اول کنکور علوم انسانی سال 92
فاطمه محمدی/ رتبه اول کنکور گروه هنر سال 92
ایک ود رویا/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92
عارف صادقی/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92
محمدرضا لطفی نمین/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92
امیر زارع/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92
کوشا رضایی زاده/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92
امین آراسته/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92
امیراشرف گنجوی/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92
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