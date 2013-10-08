  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

تقدیر از 11 برتر المپیاد و برگزیدگان آزمون سراسری

تقدیر از 11 برتر المپیاد و برگزیدگان آزمون سراسری

در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان از 4 نفر از برگزیدگان آزمون سراسری و 7 نفر از رتبه های اول المپیاد جهانی دانش آموزی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم افتتاحیه هفتمین همایش ملی نخبگان جوان از 11 نفر از برترین های آزمون سراسری سال 92 و دارندگان مقام اول در المپیادهای جهانی دانش آموزی سال جاری تقدیر به عمل آمد.

این برترین ها شامل 4 نفر از برترین های آزمون سراسری و 7 نفر از برترین های المپیادهای جهانی دانش آموزی هستند.

اسامی برترین های تقدیرشده به شرح ذیل است:

سجاد صادقی زاده/ رتبه اول کنکور ریاضی سال 92

پویا براهیم باستانی/ رتبه اول کنکور تجربی سال 92

زهرا مشایخی/ رتبه اول کنکور علوم انسانی سال 92

فاطمه محمدی/ رتبه اول کنکور گروه هنر سال 92

ایک ود رویا/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92

عارف صادقی/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92

محمدرضا لطفی نمین/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

امیر زارع/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

کوشا رضایی زاده/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

امین آراسته/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92

امیراشرف گنجوی/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92

کد مطلب 2151590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها