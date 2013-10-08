تقدیر از 11 برتر المپیاد و برگزیدگان آزمون سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم افتتاحیه هفتمین همایش ملی نخبگان جوان از 11 نفر از برترین های آزمون سراسری سال 92 و دارندگان مقام اول در المپیادهای جهانی دانش آموزی سال جاری تقدیر به عمل آمد.

این برترین ها شامل 4 نفر از برترین های آزمون سراسری و 7 نفر از برترین های المپیادهای جهانی دانش آموزی هستند.

اسامی برترین های تقدیرشده به شرح ذیل است:

سجاد صادقی زاده/ رتبه اول کنکور ریاضی سال 92

پویا براهیم باستانی/ رتبه اول کنکور تجربی سال 92

زهرا مشایخی/ رتبه اول کنکور علوم انسانی سال 92

فاطمه محمدی/ رتبه اول کنکور گروه هنر سال 92

ایک ود رویا/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92

عارف صادقی/ رتبه اول المپیاد جهانی ریاضی سال 92

محمدرضا لطفی نمین/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

امیر زارع/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

کوشا رضایی زاده/ رتبه اول المپیاد جهانی فیزیک سال 92

امین آراسته/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92

امیراشرف گنجوی/ رتبه اول المپیاد جهانی زیست سال 92