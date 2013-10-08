دولت در 50 روز به اندازه 500 روز در سیاست خارجی گام برداشت/ دستور جدید به وزیران برای استفاده از نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در افتتاحیه هفتمین همایش ملی نخبگان جوان که صبح امروز سه شنبه برگزار شد، با اشاره به اقدامات دولت در عمر 50 روزه خود گفت: مشکلات زیاد است اما ما می توانیم مشکلات را حل کنیم و در همین مدت 50 روز که کار را آغاز کرده ایم، همکاران من قدم های مهمی را برداشته اند.

وی افزود: ما در زمینه سیاست خارجی قدم هایی برداشته ایم که نه به اندازه 50 روز بلکه به اندازه 500 روز است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیگر اقدامات دولت در این 50 روز گفت: ما در زمینه اقتصادی در این 50 روز قدم های بسیار تاثیرگذاری را برداشته ایم و ما تنها دولتی هستیم که در بخش کشاورزی در تاریخ اول مهرماه به مردم اعلام می کنیم که تمام بدهکاری کشاورزان را چند روزه پرداخت کردیم.

وی تصریح کرد: ما تنها دولتی هستیم که در طول 50 روز بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار برای ماشین آلات کشاورزی در اختیار کارآفرینان قرار داده ایم و 400 میلیارد تومان اعتبار لازم برای خرید کود در فصل پاییز به کشاورزان داده ایم.

روحانی با بیان اینکه دولت قبل از شروع پاییز قیمت تضمینی خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی را در شورای اقتصاد تصویب کرد، گفت: ما این کار را انجام دادیم تا از هم اکنون کشاورزان دلگرم باشند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت در زمینه دارو و درمان نیز قدم های مهمی در این 50 روز برداشته است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یک اقلیتی هستند که هر کار دولت انجام دهد شمشیر انتقاد آنان بران تر می شود، گفت: این دولت به انتقاد منتقدین هم افتخار می کند.

روحانی در توصیه ای به منتقدین گفت: انتقاد سازنده هدف ماست اما همه باید کاری کنیم که سخنان نیش دار نزنیم و چارچوب ادب و اخلاق معیار ما در سخن باشد.

رئیس همچنین خطاب به نخبگان گفت: من به شما قول می دهم دولت، معاونت های علمی و فناوری و همچنین بنیاد ملی نخبگان همه تلاش خود را برای کمک به شما انجام دهند تا در سال آینده در برابر شما شرمنده نباشیم.

ورئیس جمهور با بیان اینکه علم قدرت است و هر آن کس که به علم و دانش چنگ زند توان قدرت نمایی خواهد داشت، گفت: هر آن کس که از علم فاصله بگیرد دیگران بر او غلبه می یابند.

وی ادامه داد: من با احساس پرشور و به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در محضر شما نخبگان می گویم که با حضور شما نخبگان جوان کشور می تواند احساس قدرت و قدرتمندی کند.

روحانی با بیان اینکه نخبه غیر از استعداد برتر است، افزود: نخبه غیر از برنده مدال است، نخبه غیر از شاگرد اول کنکور است، نخبه استعداد برتر است و هر زمان که این پتانسیل بالقوه بتواند به عینیت و فعلیت درآید و بتواند در جامعه تاثیرگذار باشد آن واژه کلیدی تاثیرگذار بودن استعداد برتر است.

وی با بیان اینکه استعداد برتر به قدرت یا ثروت ملی تبدیل شد آنگاه نخبه آفریده می شود، گفت: اولین وظیفه ما در این زمینه این است که استعداد برتر را به نخبگی تبدیل کنیم و این بزرگترین وظیفه بنیاد ملی نخبگان کشور است، این بنیاد باید استعدادهای برتر را جستجو و آن در محیط مناسب قرار دهد.

رئیس جمهور همچنین با مثالی در این زمینه ادامه داد: اگر انیشتین در محیطی ماند افغانستان بزرگ می شد حتماً گلیم باف ماهری از آب در می آمد بنابراین اگر استعداد برتر در محیط مناسب قرار بگیرد می تواند در رشد جامعه تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: من به شما نخبگان جوان که نماینده هزاران نخبه دیگر در کشور هستید می گویم که استعداد برتر را باید مراقبت کرد تا برتر بماند.

روحانی با بیان خاطره ای از دوران تحصیلش ادامه داد: آن سالی که وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم همه کسانی که شاگرد اول بودند در پایان ترم هیچکدام شاگرد اول نبودند و در پایان سال چهارم نیز جزو نفرات 20 به بعد بودند.

روحانی افزود: وقتی من در سال چهارم دانشگاه یعنی سال 51 تا 52 به کارآموزی در سطوح مختلف دادگستری رفتم آن زمان بسیاری از آنهایی که در پایان ترم شاگرد اول بوند در کارآموزی اول نبودند، پس اولین سخن این است که چه کنیم که این استعداد برتر در مسیر برتر ماندن و برتر شدن باقی بماند و ثانیاً چگونه این استعداد در خدمت جامعه و کشور قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال حماسه سیاسی و اقتصادی قرار داریم گفت: حماسه سیاسی را مردم را رهنمودهای رهبری خلق کردند و در این زمینه دانشگاهیان، فرهنگیان و نخبگان نقش بسیار ارزشمندی را ایفا داشتند.

رئیس جمهور: صدای نخبگان از محلات و شهرها عبور کرد و به دورترین روستاهای کشور رسید و به آن عمل شد.

وی افزود: شما رای روستائیان را ببینید با رای مرکزیت کشور هم در تعداد شرکت کنندگان و هم در نوع انتخاب روستایی ها نه تنها با مرکز شریک است بلکه پیشرو نیز است، ما به روستائیان کشورمان و ایرانی بودنمان افتخار می کنیم و به نخبگان جوان مغروریم.

روحانی با تاکید بر اینکه ما باید در کنار حماسه سیاسی حماسه اقتصادی راهم خلق کنیم، گفت: حماسه آفریدنی و خلق کردنی است، بدون تلاش و کوشش، انسجام و وحدت نمی توانیم حماسه اقتصادی خلق کنیم.

وی با اشاره به اینکه حماسه اقتصادی نیاز به افق فکری باز دارد، گفت: اقتصاد ما با اقتصاد جهان پیوند خورده است هم در صادرات و هم در واردات.

رئیس جمهور در این زمینه افزود: آمار و ارقام به ما می گوید که بزرگترین درآمد ارزی و ریالی کشور را صادرات نفتی و در کنارش غیرنفتی می سازد و همچنین آمار و ارقام می گویند که اگر بخواهیم توان و قدرت رقابت اقتصادی با دنیا داشته باشیم نمی توانیم دور کشور حصار بکشیم، البته که باید در کنار تعامل به خود اعتماد داشته باشیم و استقامت و مقاومت کنیم و در برابر نقشه دیگران نهراسیم اما با تدبیر و نه شعار می توانیم در برابر همه قدرتهایی که می خواهند بر علیه منافع ملی ما حرکت کنند ایستادگی و مقاومت کنیم.

وی همچنین در ادامه با بیان خاطره ای از دوران دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس نیز نخبگان و اندیشمندان به صحنه آمدند، ما به مقطعی رسیده بودیم که تقریباً سیستم پدافندی ما دیگر کارکرد موثر نداشت و در تمام دستگاه هایی که در سراسر کشور داشتیم فقط یک لامپ قدرت کار می کرد و همه لامپها دوران حیاتشان تمام شده بود و در انباری ریخته شده بودند.

رئیس جمهور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید ستاری و شهید بابایی و ابراز خرسندی از اینکه یک نخبه ای از خانواده ایثارگران امروز مسئولیت بنیاد علمی را به عهده گرفته است افزود: ما در آن زمان تعدادی از اساتید را دور هم جمع کردیم و بسیاری از آنان اعتقاد داشتند که لامپها قابل احیا نیست و از این لامپها نیز در بازار سیاه هم پیدا نمی شد اما یک نفر از اساتید گفت ما قادریم این لامپها را در سه ماه احیا کنیم.

وی تصریح کرد: این اساتید از فردا کار خود را در کارگاهی شروع کردند و به مدت دو ماه توانستند اولین لامپ را احیا کنند.

رئیس قوه مجریه بیان داشت: ما نیاز به نخبگانی داریم که آستین را بالا بزنند و دولت تدبیر و امید نیز دست نیاز به سوی شما نخبگان دراز می کند. ما نه تنها در بیوتکنولوژی، نانو و IT به شما نیاز داریم بلکه در اقتصاد و سیاست هم به شما نیازمندیم.

وی خطاب به نخبگان گفت: تدبیر از شما، امید از ما، شاید هم ناچار شوم جمله ام را تصحیح کنم و بگویم امید هم از شما.

رئیس جمهور با بیان اینکه شما نخبگان باید یک پروژه مشترک را با دولت آغاز کنید، گفت: ما باید دست در دست هم دهیم از یک سمت دولت و از سوی دیگر نخبگان و حلقه وصل ما هم بنیاد نخبگان است، ما باید دولتی باشیم که بشنویم.

وی با اشاره به وظایفی که بر عهده دولت در این زمینه است، گفت: اولین قدمی که دولت باید برای کمک به نخبگان بردارد این است که گوش شنوا داشته باشد و ما ایده ها و صحبت های شما را می شنویم و دومین قدم ما این است که زمینه های حقوقی، مادی و معنوی را برای پیشرفت ایده های شما مد نظر قرار دهیم.

روحانی سومین گام دولت را استفاده از نخگبان در تصمیم گیری ها برشمرد و گفت: ما می خواهیم شما را در همه تصمیم گیری ها مشارکت دهیم. همه وزرا، سازمان ها و بخش های مهم تصمیم سازی باید از نخبگان جوان استفاده کنند و شما نیز باید در هر بخشی بهترین های خود را برگزینید.

رئیس جمهور گفت: من در جلسه چهارشنبه هیات وزیران یعنی فردا به وزیران می گویم که ساز و کارهایی پیش بینی کنند که در تصمیم گیری ها از نخبگان جوان بهره برداری و استفاده شود.

وی با بیان این که احساس من نسبت به شما نخبگان همانند جمله ای است از پاستور گفت: پاستور می گوید "در مسیر تلاش، کوشش و تحقیق از سختیها و مشکلات مایوس نشوید و نگذارید یاس ها دامن ما را بگیرد. با روحی سرشار از امید در کتابخانه ها و آزمایشگاه ها کار کنید و در طول کار خود دایماً به دو سوال جواب دهید؛ اینکه برای خودم چه کاری انجام داده ام و برای جامعه ، کشور و مردمم چه کار انجام خواهم داد و باید این سوال را ادامه دهیم و تلاش و کوشش کنیم تا احساس کنیم که ما هم در پیشرفت کشور ولو اندک نقش داریم آنگاه هست که نشاط دایمی با ما همراه خواهد بود. مهم نیست که زندگی چه پاداشی به ما داده است مهم این است که در لحظه مرگ احساس کنیم نقشمان را در پیشرفت کشور ایفا کرده ایم."

روحانی بر همین اساس ادامه داد: ما می خواهیم نخبگان بگویند ما برای کشور چه کرده ایم نه این که کشور برای ما چه کرده است. اگر ما برای رشد جامعه و کشورمان تلاش کنیم مردم ما به اندازه کافی بزرگ و قدرشناس خواهند بود و قدر خدمات شما را خواهند دانست.

وی افزود: ممکن است شما بگویید کشورهای دیگری هستند که برای پیشرفت و تحقق ایده ها آماده ترند من این را رد نمی کنم. ما امروز به ساختار نهادی که بتواند دولت و نخبگان را به هم متصل کند نیاز داریم اما نخبگان ما باید کاری کنند که صنعت دنبال آنان برود و دولت نیز باید کاری کند که بخش های دولتی و خصوصی زمینه را برای ایده نخبگان مهیا سازند.

رئیس قوه مجریه افزود: ما می دانیم که دولت باید کمک کند، سرمایه گذاری کند، حامی بخش خصوصی باشد، بانکها را آماده کند، بیمه گران را آماده کند تا طرح های نخبگان را بیمه کند، بازاریابی کند.

وی هستند راهبردی را درکمک به نخگبان موثر دانست و گفت: من از همه کسانی که در زمینه حمایت و شناسایی نخبگان تلاش کردند حمایت می کنم اما سند راهبردی کافی نیست. ما باید بیاندیشیم که چکار کنیم که این سند کاربردی و تضمین اجرایی داشته باشد و برای اینکه این سندها را در عمل محقق سازیم باید دست به دست هم دهیم چرا که ما توان آن را خواهیم داشت که حماسه اقتصادی را بیافرینیم.

روحانی ادامه داد: این دولت همه مشکلات جامعه امروز را لمس می کند و با آمار و ارقام آشناست و می داند برای عبور از راه های پرپیچ و خم خیلی نیاز به تلاش است اما دولت در حل این مشکلات به کمک شما نخبگان امیدوار است.