یکی از مجروحین حادثه آسانسور بیمارستان امام اهواز فوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته شاهدان عینی دختر بچه و مادر سالخورده اش پس از گیر کردن در میان دربهای آسانسور و کشیده شدن به سمت بالا دچار حادثه شدید شدند که هر دو را به بیمارستان گلستان اعزام کردند.



پس از حادثه دختر بچه بلافاصله تحت مداوا قرار گرفت و مادرش در بخش icu بستری شد.



علیرضا نجفی رییس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بعد از کارشناسی های انجام شده مشخص شد که عامل این اتفاق نقص فنی در آسانسور بیمارستان بوده است.



نجفی افزود: مادر این دختر بچه شب گذشته از دنیا رفت و دخترش در حال حاضر در بیمارستان گلستان بستری است.



به گزارش مهر، ملاقات کنندگان می گویند که این اولین بار نیست که آسانسورهای بیمارستان دچار نقص می شوند و در ساعات ملاقات اغلب آسانسورها تعطیل و از راه پله به طبقات فوقانی می رویم.

