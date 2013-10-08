به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم "بازگشت لوک خوش‌شانس" با بازی قدرت‌الله ایزدی (آقارشید) به دو سانس سینماهای مردمی جشنواره اضافه شد. برهمین اساس قرار است روز پنجشنبه ۱۸ مهر ساعت 14 در سالن شماره یک سینما قدس این فیلم سینمایی روی پرده رود.

"بازگشت لوک‌خوش شانس" به کارگردانی مجید کاشی فروشان و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر بکتاشیان ساخته شده و در آن قدرت‌الله ایزدی (آقا رشید)، فتحعلی اویسی، سیاوش خیرابی و تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر اصفهان بازی کرده‌اند. این فیلم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ژانر کودک تهیه شده است.

خبر دیگر اینکه اولین نتایج شمارش آرای مردمی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان اعلام شد.

در پایان اولین روز نمایش فیلم‌ها در سینماهای سطح شهر اصفهان و پس از شمارش آرای مردمی که با نظارت نمایندگان جشنواره در صندوق‌های ویژه جمع آوری می‌شود، تاکنون فیلم سینمایی "عملیات مهدکودک" ساخته فرزاد اژدری بیشترین استقبال را از سوی مخاطبان جذب کرده است.

شمارش آرا نشان می‌دهد عملیات مهدکودک ۸۸/.، بچگیتو فراموش نکن ۲۲/.، افسانه سرزمین گوهران ۲۱/.، ۹:۲۰ در بوشهر ۱۸/.، ماهی کویر ۱۴/. و تنهای تنهای تنها ۱۳/. آرا را کسب کرده‌اند.

شمارش آرا تا آخرین روز جشنواره ادامه خواهد داشت و به فیلم برگزیده تماشاگران پروانه زرین جشنواره تعلق می‌گیرد.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام پیامبر اکرم (ص) و با حضور هنرمندان داخلی و خارجی تا روز نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار می شود.