قانون مدیریت شهری آماده ارائه به مجلس / برنامه 5 ساله دوم شهرداری تا دیماه به شورا ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز سه شنبه با حضور در صحن علنی شورای شهر با اشاره به این که نکات مطرح شده در جلسات شورا مورد توجه قرار می گیرد، به توضیح در خصوص برنامه راهبردی شهرداری تهران پرداخت و گفت : استفاده از تجربه گذشته در برنامه پیش رو مهم است و در گام نخست باید وضع موجود تجزیه و تحلیل شود و نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات نیز باید بررسی شده و در همه این موارد به اسناد بالادست توجه کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه حتما برای تدوین برنامه راهبردی شهرداری تهران در دوره جدید نقاط ضعف و قوت مدیریت شهری گذشته مرور شده است، گفت: شهرداری تهران برنامه راهبردی خود را براساس برنامه 5 ساله دولت ترسیم کرده است.

قالیباف با تاکید بر این که طرح جامع سند بالادستی ماست ، اظهار کرد : امیدوارم این برنامه در بخش های مختلف شامل اهداف ، اقدامات و فعالیت ها که عمدتا بخشی از برنامه ما برای سال 93 است و باید پیش از دی ماه به شورای شهر ارائه شده و قطعی شود تا بر اساس آن این برنامه را ارائه کنیم.

وی افزود: قانون مدیریت شهری و تحول آن بر اساس برنامه پنجم بیش از دو سال است که در شهرداری مطالعه می شود و 313 تبصره برای آن تهیه و تدوین شده و آماده ارائه به مجلس است که بر اساس اسناد فرادست بوده و برنامه 5 ساله منبعث از چشم انداز است.

چالشهای راهبردی 8 ساله باید مورد توجه قرار گیرد

شهردار تهران در ادامه با بیان این که باید چالش های راهبردی هشت سال گذشته مورد توجه قرار گیرد ، گفت: در بررسی این چالش ها باید ببینیم که آیا در افق آینده شهر ، شهرداری و مدیریت شهری بنا دارد مدیریت کارفرمایی کند یا خیر ؟ آیا شهرداری می خواهد تولی خدمات کند یا خرید خدمات؟ آیا شهرداری می خواهد تصدی گری کند یا تولی گری ؟ آیا شورای چهارم همچنان شورای شهرداری است یا شورای شهر ؟ اگر در 4 سال آینده شورا شورای شهر است باید یک برنامه داشته باشد و اگر شورای شهرداری است باید برای آن برنامه دیگری تهیه کنیم و در این زمینه باید واقعیت ها را ببینیم و آرمان ها را هم در نظر بگیریم و بر اساس آن برنامه تنظیم کنیم و این برنامه در کمیسیون ها دنبال شود .

قالیباف افزد: باید دید که آیا شهرداری فقط می خواهد سازمانی خدماتی باشد یا فقط مسئول اداره شهر است ؟ یا یک دولت محلی است و این که با کدام نگاه می خواهیم به شهر نگاه کنیم ؛ آیا تفکیک وظایف ملی و محلی را در افق برنامه قبول داریم یا نه و برای هر یک برنامه ای جداگانه تنظیم شود .

وی ادامه دارد: آیا فقط می خواهیم شهر را اداره کنیم یا فقط می خواهیم تحول رویکردها و نحوه اداره شهر را داشته باشیم که اثر ملی دارد و بدون شک همه اقداماتی که انجام خواهد شد منطبق با قانون اساسی و سند چشم انداز است .

شهردار تهران با طرح این پرسش که آیا در دوره گذشته ، شهرداری موفق بوده است یا خیر ، گفت: بله در اداره شهر موفق بودیم، اما امروز می خواهیم نه فقط در اداره شهر بلکه تحول را در سطوح مختلف ببینیم که تفکیک کار ملی و محلی اوج کار است .

وی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت هفته ناجا گفت: در پلیس آیا امنیت تهدید محور را نگاه کنیم یا جامعه محور ؟ پلیس بناست فقط از خواست های حاکمیت دفاع کند یا از امنیت عمومی مردم هم دفاع کند که در این زمینه آن زمان پاسخ دادیم و کار را دنبال کردیم .

قالیباف افزود: هرچند آن دوره نگاه تحولی ما ایده آل نبود اما همه احساس کردند نیروی انتظامی متحول شده ، اما این که به نقطه مطلوب رسیدند باید واقع بین باشیم ؛ حتما در افق برنامه 5 ساله به سطح یک دولت محلی نمی رسیم و گام های بزرگی باید برداشته شود ، هر چند در برنامه سوم 5 ساله به این که شهرداری ها دولت محلی هستند دست یافته بر اساس آن حرکت کردیم.

شهرداری تصمیمات شورا را مبنای کار خود قرار می دهد

وی با بیان اینکه اگر دولت ، مجلس ، شورای شهر و همه هم افق باشیم حرکت بزرگی انجام شد ه است ، گفت : در برنامه راهبردی مشخص کردیم چه اهداف مهمی داریم ، چه راهبردهایی داریم و همه این ها بر اساس اسناد بالادستی است و برای همه این ها باید مقصد روشن باشد ، راهها مشخص باشد و یک راه را انتخاب کنیم و پیش برویم و از هر راهی حرکت نکنیم و این که نیازمند سیاست های قطعی هستیم و فعالیت ها تعریف شده است و سرانجام یکی از فعالیت های شهرداری را به طور کامل در شورا معرفی می کنیم و بنا بر این هر فعالیتی در شهرداری حتی فعالیت های کوچک اگر خلاف این برنامه صورت گیرد خلاف است و باید تعطیل شود .

قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: باید ببینیم آیا اعضای شورا بنا دارند در 5 سال آینده شهر را اداره کنیم و بر اساس یک مدیریت تحول به نقطه قابل قبولی برسیم و شورای شهر شورای شهر واقعی باشد و شهرداری به تمام معنا بتواند یک دولت محلی باشد و در تمام شئونات مردم اعم از فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست ، جوهره دینی ، آسیب های اجتماعی و غیره حضور داشته باشد و به جای این که با نگاه تصدی گری کار را دنبال کند با نگاه تولی گری کار را انجام دهد .

شهردار تهران خطاب به اعضای شورا شهر افزود: مطمئن باشید هرچه که شما تصمیم بگیرید ما همان را انجام می دهیم و مبنای کار خود قرار می دهیم.

وی افزود: در تفریغ بودجه 91 هزینه فاقد نداشتیم و همه کارها و فعالیت ها بر اساس برنامه مصوب انجام شده بود و هیچ برنامه ای عقب نیفتاد و برنامه خارج از مصوبه نیز نداشتیم اما آیا برای 5 سال آینده نیز همین کفایت می کند ؟ خیر . باید ارتقای کیفیت زندگی را در ابعاد مادی و معنوی نیز پیش ببریم .

در ادامه جلسه مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر نیز با بیان این که کمیسیون ها باید کمی کردن برنامه ها را دنبال کنند و موضوعاتی مانند شبکه مترو ، درآمدها یپایدار ، تراکم غیره را مورد نظر داشته باشند ، گفت: شهر ما شهر در دسترسی برای خیلی از گروه های اجتماعی نیست وکمبودهای زیادی دارد و باید موضوعاتی مانند عدالت در شهر و توزیع خدمات و مشارکت در شهر مورد توجه قرار گیرد .



