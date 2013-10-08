سروش علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ايده مبتني بر فناوري، تيم كاري متخصص، داشتن برنامه كسب و كار و يا داشتن يك شركت دانش بنيان از جمله شرايط پذيرش در دهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي است.

وی افزود: این جشنواره با هدف توسعه خلاقیت، نوآوری و فن آفرینی شرکت های دانش بنیان توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به نمايندگي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار می‌شود.

دبیر دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، با اشاره به برپايي اين جشنواره در ارديبهشت ماه سال 1393، افزود: دهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي در دو بخش مسابقه‌اي و غير مسابقه‌اي برگزار مي‌شود که بخش مسابقه‌ای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین است.

وي ادامه داد: بخش غیر مسابقه‌ای جشنواره نیز شامل برنامه های بورس فناوري و فرصت هاي سرمايه‌گذاري، سمینار و کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان است.

دبیر دهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي از ثبت نام رايگان برگزيدگان جشنواره‌هاي جوان و بين المللی خوارزمي و رازي در اين جشنواره خبر داد و گفت: در دهمين دوره جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بنياد ملي نخبگان و دفتر منطقه‌اي يونسكو از برگزيدگان و طرح‌هاي برتر صاحبان ايده حمايت مي‌كنند.

