اعزام مبلغ به مدارس لرستان/ روحانیون به سوالات کودکان پاسخ می دهند

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های تبلیغات اسلامی در جریان هفته ملی کودک و نوجوان اظهار داشت: این اداره کل در راستای ارزش و بها دادن به نسل جوان به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آینده ساز و سرمایه کشور برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه ها از 15 تا 21 مهرماه به عنوان هفته ملی کودک و نوجوان بیان داشت: در این هفته کار اعزام مبلغان و مبلغات به مدارس به طور جدی پیگیری می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: همچنین تشویق دانش آموزان بوستانهای معرفت کودک و نوجوان در روز "کودک و نیایش" که مصادف با شهادت امام محمد باقر است از دیگر برنامه های در دستور کار محسوب می شود.

خرم آبادی از اعزام و استقرار روحانی در نمایشگاه کودک و نوجوان طی این هفته خبر داد و بیان داشت: در این نمایشگاه کار پاسخگویی به سوالات دینی کودکان و نوجوانان از سوی این روحانیون انجام می شود.

وی به اطلاع رسانی مسائل دینی مرتبط با کودکان و نوجوانان طی این هفته از طریق سایت اداره کل تبلیغات اسلامی و و سایت "تبیان" اشاره کرد و بیان داشت: تربیت دینی کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های انسانی جامعه باید مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.