آکادمی قدرتمند موسیقی باید در هرمزگان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ هرمزگان پیش از برگزاری کنسرت موسیقی خود در بندرعباس در نشستی مطبوعاتی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت.

رضا صادقی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه شرایطی باید ایجاد شود تا رضا صادقی کنسرت های بیشتری را در بندرعباس اجرا کند، عنوان کرد: برای برگزاری کنسرت در شهر خودم اتفاق خیلی خاصی نباید رخ دهد چون همین مردم بندرعباس رضا صادقی را به جایگاه فعلی رسانده اند اما در دو کنسرت قبلی بنده در بندرعباس اتفاقات تلخی رخ داد که دلیل آن عدم برنامه ریزی مناسب بود.

بندرعباس پایتخت تفکرات من است

وی ادامه داد: بندرعباس پایتخت تمام تفکرات من است و من دوست ندارم در این شهر با حداقل امکانات موسیقیایی کنسرت برگزار کنم بلکه دوست دارم هر آنچه در توان دارم را در این شهر ارائه دهم.

این خواننده هرمزگانی افزود: من معتقدم در بندرعباس که شهر هنرمندان بزرگی همچون ابراهیم منصفی و ناصر عبدالهی است باید کار بدون اشکالی را اجرا کنم و طبق تحقیقی که این بار انجام دادم در این کنسرت عملکردها قوی تر بوده است و امیدواری زیادی دارم که کنسرت خوبی برای مردم اجرا شود.

لزوم ایجاد آکادمی موسیقی در هرمزگان

صادقی در ادامه بر لزوم ایجاد یک آکادمی موسیقی در هرمزگان تاکید کرد و گفت: من می خواهم تا برای اولین بار یک آکادمی قدرتمند موسیقی در بندرعباس ایجاد شود و به کمک دوستانم در این شهر قطعا این کار را انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت این کنسرت رضا صادقی در بندرعباس با کنسرت های قبلی، اظهار داشت: در این کنسرت پس از سالیان سال مجموعه ای از بهترین های موسیقی ایران و هرمزگان به اجرا می پردازند و شاهد اجرای موسیقی محلی با سازهای بندرعباسی خواهیم بود و تمامی گروه موسیقی مورد نظر من در این کنسرت حضور خواهند داشت.

خواننده هرمزگانی موسیقی پاپ افزود: مهمترین تفاوت این کنسرت اجرای بخش جداگانه موسیقی بندرعباسی با گویش خاص و بومی این شهر است.

مشکلم به زودی حل می شود

صادقی با بیان اینکه در این کنسرت آهنگ های آلبوم "همین" و تعدادی از آهنگ های قدیمی وی اجرا خواهد شد در خصوص مشکل خود برای عدم اجرای آهنگ های تعدادی از آلبوم های قبلی اش، عنوان کرد: به هر حال مسائلی در فضای اجرای قراردادهای قبلی من ایجاد شد که این مشکل را به وجود آورد اما این مشکل به زودی حل خواهد شد و امید زیادی دارم که کنسرت شیرین و زیبایی را برای مردم در بندرعباس رقم بزنم و در آینده باز هم بتوانم از اتفاقات بهتری صحبت کنم.

وی در ادامه با بیان اینکه همواره سعی کرده ام دین خود به مردم بندرعباس را ادا کنم، تصریح کرد: من همواره آهنگ های بندرعباسی را صرفا برای مردم شهرم خوانده ام و سعی کرده ام مردم ایران را با این مسئله آشنا کنم که موسیقی بندرعباس، صرفا ریتم تند نیست بلکه این موسیقی دارای زوایای دیگری نیز هست.

خوانندگان خوب ماندگار می شوند

این هنرمند موسیقی همچنین به تولید آثار متعدد و افزایش خوانندگان موسیقی پاپ در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طی چند سال اخیر هجمه زیاد و بیش از حدی در موسیقی پاپ به جامعه وارد شد به گونه ای که شاهد هستم در عرض 10 دقیقه شاید 20 آهنگ جدید ارائه می شود و شاید تعداد خوانندگان حتی از تعداد تماشاگران کنسرت نیز بیشتر شده است اما طبیعت موسیقی این است که افراد خوب در آن غربال و ماندگار می شوند.

صادقی در ادامه از برگزاری چند کنسرت در سایر کشورها خبر داد و گفت: بنده به زودی کنسرتی در کشور سوئد خواهم داشت و همچنین یک کنسرت بزرگ را در لندن برگزار می کنیم و کنسرت دیگری در آلمان خواهم داشت.

سالن سه هزار نفره برگزاری کنسرت در بندرعباس احداث شود

وی در ادامه با بیان اینکه بندرعباس دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه موسیقی است، تصریح کرد: من فکر می کنم که وجود یک و یا دو فرهنگسرا و یک سالن برگزاری کنسرت برای بندرعباس کم است و باید حتی یک سالن دو تا سه هزار نفره در بندرعباس ساخته شود و باید در این زمینه در استان هرمزگان سرمایه گذاری خوبی صورت گیرد.

همراه مردم هرمزگان هستم

این خواننده هرمزگانی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص ناراحتی مردم هرمزگان از طرحی برای جداسازی بخش های از شهرستان پارسیان این استان، عنوان کرد: من همواره دوست داشته ام که نگاه هنری ام فارغ از حاشیه ها باشد اما این بحثی که امروز در هرمزگان مطرح شده حاشیه نیست و نگاه من به این موضوع همانند نگاه مردم همین استان است.

صادقی افزود: در این سال ها شاهد کم شدن بخش هایی از این استان بوده ایم و فکر می کنم با این روند باید برویم در دریا زندگی کنیم و در این خصوص من با مردم هرمزگان همراه خواهم بود.

به گزارش مهر، کنسرت رضا صادقی در روزهای 16 ، 17 و 18 مهر در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می شود.