دشمنان نبايد به حريم مراسم مذهبي نفوذ كنند/ انسجام در برگزاري مجمع شيرخوارگان حسيني همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدي پيام ظهر سه شنبه در نشست هم انديشي برگزاري مجمع جهاني شيرخوارگان حسيني اظهار داشت: همه مسئولان برگزاري اين مهم در ستادهاي شهرستاني و استاني همدان به اهميت اين حركت تاثيرگذار فرهنگي واقف بوده و نتيجه بخش بودن آن را معترف هستند.

معاون آموزش و پژوهش اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان عنوان داشت: همه متوليان و مسئولان برگزاري اين مجمع بزرگ اذعان دارند كه بايد در راستاي اين برنامه كه مويد فرهنگ آزاده پروري حسيني است، ايفاي نقش كنيم چرا كه اصل مطلب و هدف اين موضوع مبرهن است.

وي با بيان اينكه وظيفه ذاتي سازمان تبليغات اسلامي خدمت به تعالي مفاهيم ارزشي دين مبين اسلام در جامعه است، گفت: بحث تشكيلاتي و مديريتي برنامه مجمع جهاني شيرخوارگان حسيني با توجه به بين المللي بودن آن ويژگي هاي خاص خود را دارد و ساز و كار مورد خاص دارد.

اگر مراسمات مذهبي به درستي مراقبت نشوند ممكن است به هدف نرسد

حجت الاسلام محمدي پيام با تاكيد بر لزوم حسن اجراي كار در زمينه برگزاري اين مجمع بزرگ جهاني ابراز داشت: حركت هاي مثبت و اثرگذار زيادي در جامعه شكل مي گيرد اما اگر به نحو شايسته و مطلوب از برگزاري چنين برنامه هايي مراقبت صورت نگيرد ممكن است از اهداف ترسيم شده منحرف شود.

معاون آموزش و پژوهش اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان بر لزوم حضور عناصر فرهنگي در كنار برگزاري اين همايش در نقاط مختلف استان تاكيد كرد و افزود: نحوه برگزاري اين مجمع بايد رصد و مراقبت شود چرا كه ممكن است دشمن بخواهد در حركت ديني و فرهنگي ورود كند.

دشمنان نبايد به حريم امن مراسمات مذهبي نفوذ كنند

وي با بيان اينكه مكر شيطان و دشمنان اسلام بر اين است كه حركت اثرگذار ديني را از درون همان حركت تهي كنند عنوان داشت: بايد به گونه اي عمل كنيم تا از ورود حركت هاي نابجا و خرافه به درون مراسمات مذهبي جلوگيري شود چرا كه اثرگذاري احركات مذهبي سرمايه ارزشمندي است و دشمنان نبايد به اين حريم ها نفوذ كنند.

حجت الاسلام محمدي پيام با تاكيد بر اينكه بايد مواظب حركت هاي فرهنگي و ديني در جامعه باشيم گفت: بايد در زمينه برگزاري مجمع شيرخوارگان حسيني هماهنگي منسجمي در بحث اطلاع رساني نيز صورت گيرد.

معاون آموزش و پژوهش اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان مديريت تشكيلاتي، هدايت فرهنگي و اطلاع رساني جامعه را از اهداف مهم در برگزاري اين مجمع عنوان كرد.