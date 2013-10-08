پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس های دانشگاه تبریز/ تمدید مهلت ثبت نام تا 19 مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا نیکجو قبل از ظهر سه شنبه زمان برگزاری این آزمون را 25 مهر ماه بیان کرد و گفت: پذیرش دانشجو در این پردیس ها از طریق آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد.

وی افزود: پردیس های دانشگاه تبریز برای تکمیل ظرفیت، در 175 رشته گرایش از بین داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشجو پذیرش می کنند.

نامجو تصریح کرد: پردیس های دانشگاه تبریز به پشتوانه بیش از 65 سال پیشینه مؤثر این دانشگاه در زمینه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوزهای وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از بین داوطلبان داخلی و خارجی درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو می پذیرند.

رئیس پردیس های دانشگاه تبریز دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ مقررات سازمان نظام وظیفه را از شرایط پذیرش دانشجو در این پردیس ها اعلام کرد و گفت : 20 درصد ظرفیت پذیرش نهایی به داوطلبان شاهد و ایثار گر اختصاص خواهد یافت.