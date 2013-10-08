احمد جاهد طلب ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و همزمان با روز جهانی کودک دومین همایش همیاران پلیس و فرهنگ ‌‌یاران ترافیک در طرقبه با همکار آموزش و پرورش و پلیس راهور شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد.



وی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر دانش آموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح کشور توسط پلیش راهور به منظور فرهنگسازی برای مشارکت دانش آموزان در امر تذکر دادن به والدین شده شاهد کاهش تصادفات و اتفاقات مربوط به حوزه حمل و نقل هستیم.



جاهد طلب تصریح کرد: اجرای این طرح به خوبی توانسته است فرهنگ ترافیکی را در جامعه نهادینه کند، چرا که دانش آموزان مباحث لازم را در ارتباط با قوانین راهنمایی و رانندگی فراگرفته و آن را به دیگران منتقل می کنند.

گفتنی است، در این همایش مسئول سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد به ایراد سخنرانی پرداخت و در پایان مراسم به تعدادی از دانش آموزان کلاه و لباس همیار پلیس اهدا شد.