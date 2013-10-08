دیدار لاریجانی با روسای مجالس لبنان و پاکستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر روز سه شنبه در حاشیه اجلاس بین المجالس جهانی که در ژنو در حال برگزاری است با همتایان خود از کشورهای لبنان و پاکستان دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار لاریجانی با آردار آیاز صدوق رئیس مجلس ملی پاکستان و نبیح بری رئیس مجلس لبنان بود. در این سری از گفت و گوها رئیس مجلس مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل مختلف جهانی و منطقه ای را با همتایان خود در میان گذاشت. مسئله سوریه نیز از جمله این مسائل بود.

تاکید بر نقش پارلمان ها بر حل مسائل منطقه ای مهمترین محور گفت و گوی لاریجانی با روسای مجالس پاکستان و لبنان بود.

رئیس مجلس دقایقی دیگر نیز با رئیس مجلس عمان نیز دیدار و گفت و گو خواهد داشت. پیش از این لاریجانی با رئیس مجلس ارمنستان و رئیس مجلس کویت دیدار کرد.