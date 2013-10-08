آماده باش 660 دستگاه و تجهیزات راهداری آذربایجان غربی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش زود رس برف در مناطق شمال آذربایجان غربی و انسداد برخی محورها در این راستا، افزود: عملیات برف روبی در محورهای برفگیر چالدران، خوی و ماکو از شامگاه گذشته تا امروز انجام شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در همه محورها تردد خودروها در جریان است، اظهار داشت: همه دستگاهها و تجهیزات راهداری در سطح استان در حالت آماده باش بوده که تا آغاز اجرای طرح راهداری زمستانی امیدواریم مشکلی ایجاد نشود.

معاون ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام اینکه هنوز دسته بندی اکیپهای راهداری زمستانی در استان انجام نشده، ادامه داد: عملیات راهداری زمستانی در استان از 15 آبان آغاز و طی فرصت یک ماهه نیز آماده برف روبی و نمک پاشی در صورت بارش برف در محورها هستیم.

شکری خواستار توجه مردم به هشدارهای پلیس راه با توجه به سردسیر بودن منطقه و شرایط تردد در محورها بویژه شمال استان، با توجه به پیش بینی ادامه روند بارش تا 2 روز آینده شد و گفت: شامگاه گذشته و صبح امروز محورهاي چالدران- كشمش تپه، چالدران به طرف زورآباد و گردنه قوري گل راهداری شد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تصاوير دريافتي از دوربين هاي نظارتي اين مركز، بيبشتر جاده هاي آذربایجان غربی به دنبال بارش شديد باران مه آلود بوده كه استفاده از چراغ مه شكن ضروري است، یادآور شد: گروه هاي راهداري جهت روانسازي محورهاي مواصلاتي مشغول گشت زني هستند.



