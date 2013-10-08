تمرکز فيزيکي و فعاليت بدني از محورهای طرح مروج سلامت در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر سه شنبه در بازديد از مدارس طرح مروج سلامت عنوان داشت: در طرح مدارس مروج سلامت هشت برنامه که حول سلامت روان و جسم قرار دارد، اجرايي می شود.

زارعي افزود: نخستين برنامه از اين طرح برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس است که براساس آن بحث‌هاي مرتبط با تغذيه، حوادث و سوانح، دخانيات، پيشگيري از اعتياد و نيز هفت رفتار پرخطر، به دانش آموزان والدين و کارکنان ارائه مي‌شود.

وي با بيان اينكه ارائه خدمات باليني در مدارس به منظور رفع آسيب‌هاي رواني در دانش‌ آموزان و نيز کارکنان مدارس دومين برنامه در اين طرح است، افزود: سلامت محيط مدرسه ديگر برنامه اين طرح خواهد بود که مي‌تواند شامل زيباسازي فضاي مدرسه، بوفه مدارس و جعبه کمک‌هاي اوليه باشد.

وي با بيان اينكه بهبود تغذيه در مدارس یکی از محورهای اين طرح است که شامل آموزش در اين راستا و نيز فراهم کردن بستري براي اجراي طرح لقمه‌هاي سالم در مدارس است، عنوان داشت: تمرکز فيزيکي و فعاليت بدني در مدارس ديگر محور اين طرح است که ارتقاي سلامت کارکنان مدارس به عنوان ششمين برنامه از اين طرح در مدارس اجرايي خواهد شد.

وي افزود: خدمات سلامت روان و مشاوره و همچنين مشارکت والدين و جامعه در برنامه‌هاي مدارس از ديگر برنامه‌هاي طرح مدارس مروج سلامت در سال تحصيلي جديد در مدارس خواهد بود.

برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور بروز کردن اطلاعات

زراعی اظهار داشت: هر ساله براي مديران و مربيان مدارسي که زير پوشش طرح مدارس مروج سلامت قرار مي‌گيرند، دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت به منظور بروز کردن اطلاعات اين افراد در راستاي ارتقاي سطح بهداشت و سلامت مدارس برگزار مي‌شود.

وي به اجراي طرح رتبه‌بندي مدارس مروج سلامت اشاره کرد و افزود: مدارس مروج سلامت از نظر چگونگي عملکرد براي ارتقاي سطح بهداشت و سلامت دانش‌آموزان، خانواده‌هاي آنها، مربيان و مديران مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و مدارس برتر ستاره‌دار مي‌شوند.

معاون فرماندار شهرستان بهارنیز در این بازدید گفت: نوجوانان و جوانان بخش بزرگي از جمعيت پويا و آينده‌ساز کشورها را تشکيل مي‌دهند و جامعه هدف به عنوان قشر عظيم آسيب‌پذير در جامعه محسوب مي‌شوند که نيازمند توجه بيشتر هستند.

علي اکبر سلطاني راد افزود: دانش آموزان به عنوان سفيران فرهنگي هستند که گروه هدف در اين طرح محسوب مي شوند پس اجراي اين طرح پر ثمر است و افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان را در بر خواهد داشت.

سلطانی اظهار داشت: در آموزه هاي ديني به بهداشت توجه ويژه اي شده است چرا که سلامت دانش آموزان روحيه و اميد و نشاط را در آنان افزايش می دهد.