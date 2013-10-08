برگزاری نخستین کنسرت سه بعدی کشور در بندرعباس/70 درصد بلیط فستیوال خلیج فارس فروخته شد

محمد امین داعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه برگزاری فستیوال هنری خلیج فارس در بندرعباس بیان داشت: پیش از این قرار بود این جشنواره با عنوان عید تا عید برگزار شود اما بدلیل طولانی بودن مدت زمان از 22 مهر تا 26 مهر ماه بهترین زمان برای برگزاری مشخص شد.

وی با اظهار اینکه موسسه هنری دیریا برگزار کننده این فستیوال هنری است، اظهارداشت: علاقمندی مردم هرمزگان به موسیقی موجب شد تا از هنرمندان نام آشنا و مطرح کشور در این فستیوال دعوت شود تا شبهای خاطره انگیزی برای علاقمندان رقم بزنیم.

مدیر برنامه های فستیوال هنری خلیج فارس خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های برگزاری این فستیوال از اردیبهشت امسال با قرارداد بستن با بنیامین بهادری، گروه سون، محمد علیزاده و سیروان خسروی کلید خورد.

وی با بیان اینکه برگزاری کنسرت سه بعدی در بندرعباس نوعی آزمون و خطا برای برگزاری سایر کنسرت ها خواهد بود، اظهارداشت: از آنجائیکه تا کنون شاهد برگزاری اینگونه کنسرت ها در ایران نبوده ایم استفاده از ابزار جدید و نوین در کنسرت بنیامین بهادری و گروه سون اولین گام برای برگزاری سایر کنسرت ها به صورت سه بعدی و ایجاد حسی تازه در شنونده خواهد بود.

داعی در مورد کسب مجوزهای لازم برای برگزاری فستیوال هنری خلیج فارس در بندرعباس تصریح کرد: فستیوال هنری خلیج فارس با گرفتن مجوز از دبیرخانه جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس و استانداری هرمزگان از 22 مهرماه تا 26 مهر با حضور بنیامن بهادری، گروه سون، محمد علیزاده و سیروان خسروی در تالار شهید آوینی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: بنیامین بهادری طی روزهای 22 و 23 مهر ماه، گروه سون 24 مهرماه، محمد علیزاده 25 مهرماه و سیروان خسروی هم 26 مهرماه بروی صحنه خواهند رفت. خوانندگان دعوت شده هر کدام دو سانس در بندرعباس اجرا خواهند داشت.

وی از فروش 70 درصدی بلیط این فستیوال خبر داد و افزود: علیرغم یک هفته مانده به آغاز فستیوال شش هزار بلیط بفروش رفته و دو هزار بلیط دیگر باقی مانده است. بلیط سانس های بنیامین بهادری و سیروان خسروی تمام شده و تنها یک سانس از گروه سون و یک سانس از محمد علیزاده باقی مانده است. بلیط ها به قیمت 20 هزار تومان، 40 هزار تومان و 50 هزار تومان در سه جایگاه سالن بفروش می رود.

مدیر برگزارکننده فستیوال هنری خلیج فارس بیان داشت: در این فستیوال سیروان خسروی و بنیامین بهادری هر کدام دو ترانه برای اولین بار در بندرعباس اجرا خواهند کرد. همچنین در این فستیوال بنیامین بهادری و سیروان خسوری از دکورهای مخصوص خود استفاده خواهند کرد.

داعی با اظهار اینکه دعوت از خوانندگان و هنرمندان بر اساس نظر مخاطبین انجام می شود، افزود: موسسه فرهنگی و هنری دیریا با راه اندازی باشگاه مشتریان موسسه دیریا و از طریق سامانه پیامکی نسبت به دعوت از خوانندگان مورد علاقه مخاطبین نظرسنجی می کند.