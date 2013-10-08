جنگل سمقان طعمه حریق شد/ احتمال عمدی بودن آتش سوزی

دبیر موسسه 13 فروردین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این حریق در ارتفاعات کوهستان رخ داده که دارای فضای جنگلی و همچنین درختان بلوط است.

علی اکبر کاظمینی با اشاره به اینکه این آتش سوزی از ساعت 9صبح شروع شده و همچنان به شدتش افزوده می شود، تصریح کرد: این منطقه شرایطی دارد که به هیچ عنوان دچار آتش سوزی خود به خود نمی شود.

وی با بیان اینکه در شمال شرقی منطقه ای که دچار حریق شده باغات انجیر قرار دارد، بیان کرد: این آتش سوزی به نظر می رسد که به صورت عمدی رخ داده باشد و هدف از آن نیز آماده سازی زمینها برای گسترش باغات باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید متولیان امر نسبت به حریق های عمدی این چنینی برخورد قاطعی انجام دهند، ادامه داد: اولین گام برای این حریق این است که باید مختصات جغرافیایی آتش سوزی با GPS تعیین و پرونده قضایی نیز برای این حریق ایجاد شود.

این فعال محیط زیست ادامه داد: در فصل زمستان که باید درختان انجیر کاشته شود مشخص خواهد شد که افرادی که زمینها را آتش زدند چه کسانی هستند زیرا در این فصل برای گسترش باغات به منطقه ای که دچار حریق شده مراجعه خواهند کرد و بر این اساس می توان افراد را شناسایی کرد.

کاظمینی تاکید کرد: با این اقدام باید شرایطی ایجاد شود که جلوی سوءاستفاده از این اراضی گرفته شود و افراد اجازه چنین تخلفاتی نداشته باشند.

وی گفت: در عین حالی که در ارتفاعات چنین حریقی رخ داده، کارکنان شهرداری قائمیه نیز در کنار جاده در حال سوزاندن علفهای کنار جاده هستند.

وی با انتقاد از این اقدام گفت: باید در این خصوص توجیهات لازم صورت گیرد که آتش زدن گیاهان و علفهای هرز کاری علمی و شایسته ای نیست.