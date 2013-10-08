واگذاری کتابخانه ها به شهرداری در مرحله کارشناسی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی در حاشیه آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه کتاب استانی در خوزستان که پیش از ظهر امروز در محل نمایشگاه دائمی بین المللی خوزستان برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری عنوان کرد: این بحث واگذاری مطرح شده است ولی در حال انجام کار کار شناسی روی آن هستیم که بعد از انجام این کار اطلاع رسانی خواهد شد.



وی به زمان اجرای این کار اشاره ای نکرد و افزود: فعلا که کار در حال انجام شدن است و با پیشرفت کار نتیجه آن مشخص خواهد شد.



به گزارش خبرنگار مهر، لایحه واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها سال گذشته از طرف دولت دهم به مجلس رفت که مجلس با کلیات آن موافقت کرد اما زمان واگذاری و نحوه انجام این کار هنوز مشخص نشده است. همچنین علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز از این واگذاری خبر داده بود.



