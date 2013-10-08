به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين عطارزاده، پيش از ظهر سه شنبه در نشستي خبري اظهار داشت: در حال حاضر ده‌ها سرويس پستي از جمله بازار الكترونيك، كارت پستال، سرويس نيابتي، پست در محل و .... وجود دارد كه مي تواند براي مردم بسيار مفيد و سودمند باشد.

وي افزود: گرچه بسياري از اين سرويس هاي مخاطبان و مشتريان خاص خود را دارند اما عامه مردم از وجود آنها بي اطلاعند و لازم است رسانه ها در اين زمينه به همراهي بيشتر با پست بپردازند.

عطارزاده با معرفي چند مورد از سرويس هاي پستي عنوان كرد: در سرويس بازار الكترونيك، پس از ورود به سايت پست به نشاني www.post.ir و ورود به صفحه استان يزد، تمامي فروشگاه‌هاي طرف قرارداد با پست به علاوه كالاهاي مختلف و حتي قيمت آنها در سايت قابل مشاهده است و مردم از هر نقطه كشور مي‌توانند خريد خود را از اين طريق انجام دهند و پست ظرف 24 ساعت پسته را به آنها تحويل خواهد داد.

وي عنوان كرد: در اجراي اين طرح علاوه بر فروشگاه‌هاي معمولي در سطح شهر، فروشگاه‌هاي سوغات نظير شيريني فروشي ها، ترمه فروشي ها و .... نيز محصولات خود را با عكس، توضيحات و قيمت در سايت پست استان يزد در معرض فروش قرار داده اند.

ارسال كارت پستال به افراد تنها با 1300 تومان از طريق پست

عطارزاده، كارت پستال را نيز يكي ديگر از سرويس هاي نوين پست اعلام كرد و افزود: در اين سرويس نيز افراد براي مناسبت هاي مختلف مي توانند كارت پستال مورد نظر خود را كه در سايت پست موجود است، انتخاب كرده و پيام خود را در آن درج كنند تا از طريق پست در زمان تعيين شده توسط متقاضي با هزينه كمتر 1300 تومان به دست افراد مورد نظرشان برسد.

وي بيان كرد: امسال در ايام عيد نوروز، بيش از 100 هزار درخواست كننده در اين سرويس داشتيم كه خدمات دهي به همه آنها با زيرساختهاي تعيين شده به خوبي انجام شد.

مديركل پست استان يزد پست يافته را نيز يكي ديگر از سرويس هاي پست اعلام كرد و يادآور شد: از آنجا اغلب مردم، مدارك هاي پيدا شده را در صندوق هاي پست مي اندازند، پست براي يافتن صاحبان آنها اقدام به راه اندازي سايتي به نام پست يافته كرده است كه اين سايت از طريق سايت اصلي پست نيز قابل دسترسي است.

وي بيان كرد: مشخصات پست يافته ها از هر نقطه از كشور كه باشد، بر روي اين سايت قرار مي گيرد و پس از پيدا شدن صاحب آن، مرسوله با هزينه اي بسيار كم براي صاحب آن ارسال مي شود.

جابجايي 9.5 ميليون مرسوله پستي در يزد/ 10 هزار مرسوله خارجي بوده است

عطارزاده تصريح كرد: در مجموع هم اكنون شرايط و زيرساختهاي در پست فراهم شده كه مردم تقريبا همه امور خود را مي توانند با پست انجام دهند به ويژه در اموري كه مربوط ادارات دولتي مي شود، پست به صورت نيابتي اقدام به انجام امور مردم مي كند كه اين امر از رفت و آمدهاي بي مورد جلوگيري مي كند.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته، در مجموع 9ميليون و 650 هزار مرسوله در استان يزد جابجا شد كه 5.5 ميليون آن از استان ارسال شده و چهار ميليون و 150 هزار مورد آن به استان ارسال شده است.

عطار زاده، سهم مرسولات خارجي را نيز در اين استان 10 هزار مورد در سال گذشته اعلام كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود روز جهاني پست را به كاركنان و ماموران پست استان يزد تبريك گفت و آنها را افرادي زحمتكش و پردغدغه خواند.

17 مهرماه به عنوان روز جهاني پست تعيين و نامگذاري شده است.