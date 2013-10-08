اعتماد مردم به پليس در بالاترين سطح قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی ظهر سه شنبه در همايش پليس مهر که در مجتمع آموزشي عفاف شهر بهار برگزار شد، با اشاره به اينکه امنيت به عنوان يکي از مهمترين نيازهاي جامعه بشري محسوب ميشود، بيان داشت: ارتقاي سطح آگاهي شهروندان در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و کاهش جرائم و بالا بردن احساس امنيت در جامعه نقش مؤثري دارد.
زارعي نيروي انتظامي را يکي از ارکان لازم براي ايجاد امنيت اجتماعي و ناامن کردن فضاي وقوع جرم براي بزهکاران دانست و اظهار اشت: اراده، سلحشوري، دينمداري و اخلاقمداري مهمترين شاخصه براي پرسنل نيروي انتظامي است.
وی با بيان اينكه امروز پليس در نظام جمهوري اسلامي ايران براي مردم و در راستاي گسترش رفاه و آسايش آنان گام برميدارد، اذعان داشت: پليس از تمام ظرفيتهابراي دستيابي به اقتدار نرم و تأمين امنيت در جامعه استفاده ميکند.
وي اظهار داشت: امروز اعتماد مردم به پليس در بالاترين سطح خود قرار گرفته که اين افتخار بزرگي براي ناجا محسوب ميشود.
زارعی با بيان اينکه در نظام جمهوري اسلامي ايران همواره مردم پليس را در کنار خود ميبينند، عنوان داشت: اقدامات شايسته پليس در برقراري امنيت و مبارزه با جرايم نتايج بسيارمثبتي به همراه داشته که افزايش تعامل مردم با نيروي انتظامي و اعتماد به ناجا مهمترين نتايج اين مهم به شمار ميرود.
وي با بیان اين که پليس با انجام برنامههاي فرهنگي اعتماد، تعامل و ميزان مشارکتهاي مردمي را در انجام مأموريتهاي خود ارتقاء داده است، گفت: نيروي انتظامي تاکنون در راستای برقراري امنيت تمام تلاش خود را کرده و دستاوردهاي بسيارخوبي را نيز داشته است.
زارعی با اشاره به اينکه نظم و انضباط سبب کاهش بسياري از آسيبهاي اجتماعي در جامعه ميشود، ادامه داد: برقراري امنيت در جامعه با همکاري و هماهنگي مردم و نهادها و دستگاههاي مختلف محقق ميشود.
وی افزود:امنيت پايدار امروز شهرستان را ناشي از برکت نظام جمهوري اسلامي و تلاشهاي شبانهروزي و روحيه ايثارگري نيروهاي خدوم انتظامي در کنار ساير دستگاههاي امنيتي دانست.
زارعی الگوسازي رفتار اجتماعي در جامعه را از اهم برنامههاي نيروي انتظامي برشمرد و ادامه داد: وظيفه نيروي انتظامي تنها حفظ و ايجادامنيت جامعه نيست بلکه اين نيرو الگوسازي رفتار اجتماعي را نيز در جامعه عهدهدار است.
وي به رسالت خطير خانوادهها در ارتقا شاخص امنيت جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز با تلاش جامعه استکباري خانواده به عنوان عنصر تحکيمبخش اجتماعي مورد هجمه و تهديد است که ضرورت دارد آسيبهاي اين نظام اجتماعي شناسايي و برطرف شود که مشارکت بيشتر خانوادهها با نيروي انتظامي ميتواند بسياري از ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي را از بين ببرد.
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