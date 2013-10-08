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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

در کهگیلویه و بویراحمد/

محور یاسوج به سمیرم بار دیگر قربانی گرفت/ مرگ 22 نفر طی شش ماه

محور یاسوج به سمیرم بار دیگر قربانی گرفت/ مرگ 22 نفر طی شش ماه

یاسوج – خبرگزاری مهر: محور یاسوج به سمیرم بار دیگر قربانی گرفت تا تعداد کشته شدگان در این محور طی شش ماه گذشته به 22 نفر برسد.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵ با کامیون باری در جاده یاسوج به سمیرم منجر به مرگ یک نفر شد.

سرهنگ منوچهر سیاهپور افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۸ محور یاسوج – اصفهان در پیچ روستای دارشاهی به وقوع پیوست.

وی علت این سانحه را انحراف به چپ خودروی پژو عنوان کرد و اظهار داشت: راننده این خودرو که تنها سرنشین آن نیز بود، در دم جان سپرد.

                                

20 درصد تصادفات فوتی استان درمحور یاسوج به اصفهان

سیاهپور بیان داشت: این جاده یکی از بحرانی ترین جاده های این استان است و 20 درصد تصادفات فوتی در این استان در این محور اتفاق افتاده است.

فرمانده پلیس راه استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 22نفر در این محور کشته شده اند.

وی یادآور شد: در مجموع طی شش ماه اخیر حدود 40 نفر در تصادفات رانندگی در حوزه پلیس راه یاسوج به اصفهان شامل جاده های یاسوج به سی سخت، مارگون و لوداب جان سپرده اند.

فرمانده پلیس راه استان تاکید کرد: تنها راه کاهش تلفات رانندگی در این محور چهار خطه کردن آن است.

وی افزود: این محور به دلیل اتصال استانهای جنوبی و بنادر خلیج فارس به مرکز کشور از ترافیک بالایی برخوردار است و لازم است هرچه زودتر چهار خطه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار خطه کردن این محور یکی از پروژه های مهر مانگار بود که تحقق نیافت.

کد مطلب 2151640

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