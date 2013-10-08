 وضعیت فعلی سه سرپرست وزارتخانه ها برای رای اعتماد در مجلس مطلوب است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجید انصاری در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره در خصوص حذف پرداخت یارانه به سه دهک بالای جامعه گفت: سوالات مالی دولت را باید سخنگوی دولت پاسخ دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگر در مورد سوال نمایندگان از وزیر کشور و احتمال استیضاح وزیر نیرو گفت: اینها سخنانی است که در مجلس گفته می شود.

انصاری درباره نگاه مجلس نسبت به سه سرپرست وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اظهار داشت: وضعیت این سه سرپرست به طور نسبی از آغاز کار آنها تا کنون بهبود پیدا کرده است علت این بهبود نیز حضور سرپرستان وزارتخانه ها در مجلس و نشست ها و رایزنی های آنها با نمایندگان و حضور در کمیسیون ها است.

وی ادامه داد: فعالیت معاونت پارلمانی این وزارتخانه ها در بهبود وضعیت این سه سرپرست در این نمایندگان موثر بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم اگر سوال یا شبهه ای در ذهن نمایندگان در خصوص این سه سرپرست وجود دارد با همین رایزنی ها در تشکیل جلسات مرتفع شده و زمینه رای مطلوب هر سه وزیر پیشنهادی فراهم شود.

انصاری در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش دولت نسبت به عدم رای اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی گفت: ما تفعل به خیر می زنیم، رئیس جمهور زمانی که فردی را به عنوان سرپرست وزارتخانه ای معرفی می کند بدین معنا است که نزدیکترین فرد به آن وزارتخانه سرپرست است.

وی ادامه داد: نهایتاً معرفی سه وزیر رسماً به مجلس بعد از تعطیلات انجام خواهد شد و تصمیم نهایی دولت بعد از معرفی رسمی خواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت بر چه اساسی تصمیم نهایی خود را برای معرفی سه وزیر پیشنهادی به هیات رئیسه مجلس خواهد گرفت، گفت: ما فکر می کنیم وضعیت فعلی هر سه سرپرست در مجلس مطلوب است.

وی در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر نمایندگان در خصوص رای اعتماد به دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم با توجه به سخنرانی ایشان در سال 88 متفاوت است، گفت: دکتر توفیقی جلساتی با نمایندگان در فراکسیون ها و کمیسیون ها داشتند که ادامه خواهد یافت و ما هم تلاش می کنیم اگر ابهاماتی در ذهن نمایندگان وجود دارد برطرف شود.

انصاری با تاکید بر تعامل سازنده دولت و مجلس گفت: در راستای تعامل سازنده دولت و مجلس قصد داریم که نشست هایی مشترک به صورت‌ به صورت منظم برگزار شود، نشست مشترک به دعوت دولت انجام شد که بسیار خوب بود و بنده باز هم از حضور بسیار خوب و صمیمی نمایندگان و سخنرانی رئیس مجلس تشکر می‌کنم، البته اینطور نیست که زمان دقیقی برای نشست بعدی تعیین شود اما نوبت بعد را باید مجلس دعوت کند.

وی ادامه داد: دوستان پیشنهاداتی داشتند که حداقل ما هر فصل یک نشست مشترک داشته باشیم که البته قطعی نیست اما سعی می کنیم این نشست ها تکرار شود چون مفید است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: احتمالاً نشست مشترکی قبل از ارایه لایحه بودجه 93 برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا سفر رئیس مجلس در راستای مذاکرات ژنو 2 است، گفت: من اطلاعی ندارم باید از دفتر آقای لاریجانی سوال کنید.

انصاری تاکید کرد: تغییر دولت و انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران فضای جهانی را به نفع ایران بسیار تغییر داد به خصوص مسافرت دکتر روحانی و سخنرانی هایشان در سازمان ملل فضای رسانه ای و فضای دیپلماتیک جهان را به نفع جمهوری اسلامی به طور جدی تغییر داده و امیدواریم این فضای مثبت در عرصه اقتصاد نیز تاثیرات عمیق تری بگذارد.

وی ادامه داد: تاثیرات انتخابات اخیر در اقتصاد کشور در اقبال شرکت های جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و لغو برخی از تحریم های خود خواسته کشورها نمایان است، احساس می کنیم فضای امیدی در بازار کسب و کار کشور شکل گرفته که این فضای امید و اعتماد امیدواریم به اقدامات عملی مشترک بین دولت و مجلس در تسهیل امور بیانجامد.