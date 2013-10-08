کیف قاپی های میلیاردی با موتورهای تقویت شده

به گزارش خبرنگار مهر، 20 تیر سال گذشته فردي با مراجعه به كلانتري 125 يوسف آباد اظهار داشت که بسته همراهش حاوي مبلغ صد هزار و هشتصد دلار ، از سوی دو سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت و در خيابان جلال آل احمد به سرقت رفته است .

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع "کيف قاپي" و به دستور شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 27 تهران ، پرونده برای رسيدگي در اختيار اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ به کارآگاهان گفت : ساعت 10 صبح 19 تیر ماه همراه يک بسته دلار به میزان صد هزار و هشتصد دلار ، از بانک شعبه خيابان جلال آل احمد قبل از پل گيشا خارج و سوار ماشين شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. نبش خيابان کارگر و جلال آل احمد بود که يک موتورسوار از بغل به ماشين من زد و اصرار داشت تا محل خسارت تصادف را نشان بدهد اما من از ماشين خارج نشده و به راه خود ادامه دادم . زماني که به شرکت رسيدم ، ماشين را در 50 متري شرکت پارک و براي چند لحظه در صندوق عقب را زده تا آفتابگير را از صندق عقب بردارم که در همين فاصله کوتاه ، ناگهان يک موتورسيکلت به ماشين نزديک شد و کيسه پول داخل ماشين را سرقت کرد.

با آغاز رسيدگي به اين پرونده ، کارآگاهان اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ با بررسي تصاوير به دست آمده از دوربين هاي مداربسته بانکي موفق به شناسايي تصوير يکي از مجرمان سابقه دار در زمينه کيف قاپي به نام "فرشيد . ح" شدند.

با شناسايي فرشيد به عنوان يکي از اعضاي گروه سارقان کيف قاپ و با بهره گيري از تصاوير به دست آمده از دوربينهاي مداربسته بانکي و همچنين بررسي شکايتهاي مشابه ، کارآگاهان اطمينان پيدا کردند که تمامي سرقتها به شيوه و شگردي مشابه و از سوی يک گروه از سارقان حرفه اي در حال انجام است که اقدامات پليسي گسترده اي در خصوص شناسايي اعضای گروه سارقان آغاز شد.

با انجام اقدامات گسترده پليسي، مخفيگاه و محلهاي تردد گروهي از مجرمان سابقه دار در زمينه کيف قاپي در مناطق اسلامشهر ، شهرک گلستان ، شهرک واوان ، سلطان آباد و رباط کريم مورد شناسايي قرار گرفت و سرانجام ، با انجام هماهنگي هاي لازم قضايي و طي چندين عمليات همزمان و غافلگيرانه ، تعداد هشت نفر از اعضاي اين گروه از سارقين به نامهای امير 36 ساله ، حميد 28 ساله ، سلمان 33 ساله ، فرشيد 25 ساله، بابک 27 ساله، فيروز 23 ساله، ابراهيم 26 ساله و سيامک 23 ساله دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنها بيش از 60 ميليون تومان وجه نقد، دهها گوشي تلفن همراه مسروقه ، چندين قبضه انواع سلاح سرد، چندين رشته گردنبند طلاي مسروقه به همراه چندين دستگاه انواع موتورسيکلت کشف و توقيف شد .

با توجه به اعترافات صريح متهمان مشخص شد که اعضاي اين گروه از سارقان در قالب تيم هاي دو الي چهار نفره و با دو يا سه دستگاه موتورسيکلت هاي تقويت شده از شهرستان هاي رباط کريم ، گلستان و سلطان آباد به تهران و محدوده هاي شمال ، شمال شرق ، شمال غرب و مرکزي شهر تهران مراجعه و پس از شناسايي مالباختگان به شيوه زاغ زني در مراکز تجاري و مالي به خصوص بانک ها و صرافي ها ، به بهانه پرسيدن نشاني محل و يا ايجاد تصادف و درگيري هاي سوري اقدام به سرقت وجوه نقد همراه مالباختگان کرده اند . آنها حتی در مواردي نيز که مالباختگان قصد مقاومت در برابر آنها را داشتند ، با استفاده از سلاح سرد همراه خود با آنها درگير و بعضا آنها را مجروح کرده اند .

سرهنگ عباسعلي محمديان رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر با اشاره به شناسايي متهمان از سوی دهها مالباخته، گفت: با توجه به اعترافات صريح متهمان به دهها فقره سرقتهاي مشابه در مناطق مختلف شهر تهران، قرار قانوني از سوي مقام قضايي صادر و متهمان برای انجام تحقيقات تکميلي و شناسايي ديگر جرايم ارتکابي در اختيار اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته اند. به همین خاطر از تمام مالباختگاني که به اين شيوه و شگرد مورد سرقت، کيف قاپي، زورگيري، گردنبند قاپي، ضرب و جرح، تهديد و... قرار گرفته اند دعوت مي شود تا برای شناسايي متهمان و پيگيري شکايات خود به اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.