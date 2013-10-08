ثبت 12 هزار تماس مردمی با سامانه 197 کردستان/ افزایش رضایتمندی از عملکرد نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدیمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: از مجموع تماس های دریافتی سامانه 197 در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار و 425 تماس قابل رسیدگی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه اقتدار پلیس در سایه مردم داری، قانون مداری و روزآمدی است، افزود: بخشی از این شعار از طریق سامانه 197 و رسیدگی به شکایات، انتقادات، درخواست ها و قدردانی های مردم از نیروهای انتظامی صورت می گیرد که به نوعی می توان گفت عملکرد پلیس تحت نظارت مردم است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: بر اساس تماس های دریافتی از سوی مردم طی شش ماه گذشته از سال میزان شکایات مردمی از کارکنان و واحدهای مختلف نیروی انتظامی کردستان 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال 91 کاهش یافته است.

قدیمی یادآور شد: همچنین در این مدت میزان قدردانی مردم نیز از عملکرد نیروهای انتظامی استان بر اساس تماس های ثبت شده بر روی سامانه 197 در کردستان 45 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: پس از بررسی تماس های مردمی مبنی بر شکایت از کارکنان انتظامی استان 131 نفر از کارکنان مورد تذکر قرار گرفتند که این رقم نسبت به سال گذشته در شش ماهه اول سال 39 درصد کاهش یافت.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: همچنین در این مدت 68 نفر از کارکنان نیروی انتظامی کردستان که مرتکب تخلف شده بودند، تنبیه شده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال 91 بیش از 19 درصد کاهش را نشان می دهد.

قدیمی افزود: 820 نفر از کارکنان مجموعه نیروی انتظامی استان کردستان نیز بنا بر درخواست های مردمی مورد تشویق قرار گرفته اند که این میزان در شش ماهه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 63 درصد افزایش یافته است.

وی به تماس های دریافتی از سوی مردم با سامانه 197 طی هفته ناجا نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از آغاز روز نیروی انتظامی تا کنون 148 تماس مردمی در این سامانه به ثبت رسیده که در مقایسه با این مدت در سال گذشته که تنها 89 تماس ثبت شده بود، میزان تماس های دریافتی مردمی 64.5 درصد افزایش داشته است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: این آمار و ارقام نشان می دهد که همواره و در طول سال مردم بر عملکرد و نحوه فعالیت و برخورد نیروهای انتظامی نظارت دارند و این نشان از اعتماد مردم به پلیس و تثبیت جایگاه این نیروهای خدوم در بین مردم است.

قدیمی یادآور شد: امیدواریم در آینده نیز همچون گذشته که با نظرات و پیشنهادات مردمی و نظارتی که بر عملکرد نیروی انتظامی توسط مردم صورت گرفته است و بخشی از مشکلات رفع شده، مردم همواره پلیس را در کنار خود ببینند و با ارتباط مستمر با سامانه 197 شکایات، درخواست ها، انتقادات و قدردانی خود را نسبت به کارکنان نیروی انتظامی کردستان بیان کنند.