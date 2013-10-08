به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولین همراه بود کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان مقطع دبستان به نقاشی پرداختند.

در این مراسم فرماندار بم اظهار داشت: هفته فرهنگی بم یک جریان فرهنگی عظیم است که همه مردم شهرستان در بخش های مختلف با آن درگیر هستند.

وی بیان کرد: این مراسم به مناسبت روز جهانی کودک انجام و سعی کردیم کودکان در محیطی شاد به انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری بپردازند.

زین‌الصالحین با اشاره به برنامه ریزی های مسئولین شهرستان گفت: ایجاد جامعه ای همراه با نشاط و شادابی از برنامه های اصلی ما در هفته فرهنگی بم است و مردم بدانند که مسئولین شهرستان تمام توان خود را در این راستا بکار خواهند گرفت.

فرماندار بم ادامه داد: خوشحالی ما در خوشحالی مردم است و در هفته فرهنگی بم ظرفیت، توان و زیباییهای شهرستان را معرفی خواهیم کرد.

لازم به ذکر است فرماندار بم از همکاری مدیر و کارکنان آموزش و پرورش، مدیران مدارس و برگزار کنندگان مراسم تجلیل کرد.

