تحول در جشنواره تئاتر دانشگاهی/ کمبود بودجه دلیل تکرار اشتباهات گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز سه‌شنبه 16 مهرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد علاوه بر اصحاب رسانه دانشجویان تئاتری نیز حضور داشتند. سیاوش قائدی دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران این جشنواره را یکی از بهترین جشنواره‌های تئاتر ایران به لحاظ کمی و کیفی دانست. وی افزود: همه جای دنیا دانشگاه‌های هنری محلی برای گفتمان سبک‌ها، شیوه‌ها و نگرش‌های هنری و ادبی جدید است. جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران هم از وقتی استقلال خود را به دست آورد، تلاش کرد تا در زمینه‌های کارگردانی، نقد، پژوهش و بازیگری این بستر را فراهم کند.



دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با اشاره به بحث‌هایی که درباره دوسالانه شدن این رویداد تئاتری در سال‌های گذشته مطرح شده بود، یادآور شد: با وجود اینکه بودجه مناسب برای جشنواره تئاتر دانشگاهی وجود ندارد تلاش شد تا این جشنواره ماندگار باشد. وزارت علوم با حسن نیت به جشنواره نگاه می‌کند و بیشترین بودجه را در بین فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود به جشنواره تئاتر دانشگاهی اختصاص می‌دهد.



قائدی با اشاره به شعار "جسارت، تجربه و آگاهی در تئاتر دانشگاهی" به عنوان شعار جشنواره هفدهم تأکید کرد: امسال سعی ما این بود حواشی کم شود و به بخش‌های اصلی بپردازیم و تلاش‌مان روی کیفیت، تجربه و آگاهی روی بخش‌های مختلف جشنواره است.



وی با اشاره به بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی به عنوان بخش حقیر مانده دوره‌های مختلف گفت: هر سال جشنواره با عنوان بین‌المللی برگزار می‌شد و آثاری نیز در بخش بین‌الملل حضور پیدا می‌کردند اما خود ما دانشجویان از این کارها رضایت کافی را نداشتیم. امسال با دانشجویانی که در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تحصیل هستند یا دوستانی که با گروه‌های خارجی ارتباط دارند، رایزنی‌هایی را برای دعوت و حضور در آثار خارجی با کیفیت انجام دادیم تا بخش بین‌الملل از حد کیفی قابل قبولی برخوردار باشد.



دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در این نشست از شکل‌گیری شورای عالی مشاوران به جای شورای سیاست گذاری جشنواره خبر داد و درباره اعضای مشخص شده این شورا گفت: تا به حال در این شورا که تعداد اعضای آن محدود نیست، دکتر سعید کشن‌فلاح، دکتر مجید سرسنگی، دکتر فرهاد مهندس‌پور، دکتر جلیل دارا و آقای رضا قاضی حضور دارند. درصددیم تا نماینده‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شهرداری تهران نیز در این شورا حضور داشته باشیم و برای این کار دعوت لازم انجام شده است.



قائدی با اشاره به حسن نیت وزارت علوم نسبت به جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران و تخصیص بودجه به آن یادآور شد: همه ارگان‌ها و نهادها لازم است تا از جشنواره تئاتر دانشگاهی حمایت کنند زیرا تئاتر مقوله‌ای منحصر به یک وزارتخانه نیست. وزارت ارشاد پتانسیل این را دارد که از جشنواره تئاتر دانشگاهی حمایت کند. امسال به دلیل کمبود سالن اجرا برای اجرای عمومی آثار برگزیده دوره گذشته به دردسر افتادیم و از این رو نیازمند حمایت ارگان‌های دیگر از دوره جدید جشنواره هستیم.



این فعال عرصه تئاتر دانشگاهی از الکترونیکی شدن ثبت‌نام در این دوره از جشنواره، تغییرات در فراخوان جشنواره هفدهم نظیر حذف بخش تئاتر خیابانی، تله‌تئاتر و رادیو تئاتر و گنجاندن بخش تجربه‌های اجرایی به عنوان بخشی از تغییرات ایجاد شده در هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران نام برد.



یوسف باپیری معاون هنری جشنواره هفدهم تئاتر دانشگاهی ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به 8 بخش در نظر گرفته شده در فراخوان این دوره، درباره بخش تجربه‌های اجرایی توضیح داد: در این بخش آثاری که در مکان‌های غیر متعارف تولید و اجرا می‌شوند، آثاری که در فضای باز باید اجرا شوند و همچنین پرفورمنس‌ها حضور خواهند داشت.



وی درباره بخش رادیویی جشنواره نیز افزود: پیش از این بخش رادیوتئاتر در جشنواره تئاتر دانشگاهی طی چند دوره گنجانده شده بود ولی حالا عنوان این بخش تغییر کرده و به عنوان نمایش‌های رادیویی در فراخوان قرار گرفته است. قرار است در این بخش دوستانی که نمایش‌های رادیویی ضبط شده دارند آثار خود را ارائه دهند تا توسط شورایی متخصص بازشنوایی شوند و یا همزمان با جشنواره در رادیو یا در سالن‌های مختلف در زمان جشنواره برای مخاطبان پخش شوند.



معاون هنری جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره بخش بازخوانی و بازبینی دوره هفدهم و تغییرات ایجاد شده در این بخش‌ها گفت: تمامی متقاضیان فرم الکترونیکی مورد نظر را پر کرده و فایل متن تألیفی خود را بر روی فرم ثبت‌نام قرار می‌دهند، همچنین طرح اجرایی خود را هم در فرم توضیح می‌دهند. نمایندگانی از دبیرخانه این آثار را بررسی و سپس 10 تا 15 دقیقه از کار را بازبینی می‌کنند.



قائدی دبیر جشنواره هفدهم درباره حمایت دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های دیگر از جشنواره به لحاظ امکانات یادآور شد: رشته تئاتر این چند ساله در دانشگاه مورد ظلم قرار گرفته است. جشنواره تئاتر دانشگاهی برای دانشگاه تهران و پردیس هنرهای زیبا است و یک فوق برنامه نیست. دانشگاه آزاد نیز ما را تنها گداشته در حالیکه این همه دانشجو دارد.