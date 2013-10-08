استان زنجان رتبه نخست کشوری در ازدواج را دارد

سید موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیر صعودی ازدواج در استان زنجان طی پنج سال گذشته افزود: میزان رشد تعداد ازدواجهای به ثبت رسیده در استان زنجان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 20 درصد است.
وی با اشاره به عوامل موثر در زمینه ترویج و تشویق جوانان به ازدواج ادامه داد: فرهنگسازی یکی از عوامل موثر در افزایش تعداد ازدواج در استان است.
متوسلین افزود: طبق بررسیهای به عمل آمده در حال حاضر استان رتبه نخست ازدواج را در کشور دارد.
مدیرکل ثبتاحوال استان زنجان با بیان اینکه نسبت ازدواج به طلاق در زنجان را 9 به یک عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده میانگین سن ازدواج مردان استان در سال گذشته، 27،3 سال و میانگین سن ازدواج زنان در این مدت 22،7 سال است.
متوسلین افزود: میانگین سن ازدواج در مقایسه با پنج سال اخیر در بین مردان زنجانی سه درصد کاهش و در بین زنان شش درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به آخرین تحولات جمعیتی استان در سال گذشته و پنج ماهه اول سالجاری ادامه داد: با توجه به آمار موجود عمده جمعیت استان در سن ازدواج قرار دارند که لزوم توجه مسئولان مرتبط با این امر باید به طور ویژهای برای تسهیل در امر ازدواج جوانان معطوف شود.
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