جشن بزرگ هفته کودک برگزار شد/ محوطه امپراتوری ساسانی در اختیار بچه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ روز جهانی کودک و هفته ملی کودکان ظهر امروز با حضور هزار کودک کرمانشاهی و مسئولین استان کرمانشاه با ویپه برنامه های خاص این روز در محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در این همایش اظهار داشت: آینده سازان کشور همین کودکانی هستند که امروز با نحوه رفتار و عملکرد ما شکل می گیرند و رشد می کنند و هر آنچه که از رفتار و زندگی در آینده خواهند داشت در واقع باز خوردی از رفتار ما برای آنهاست.

رضا موزونی گفت: کودکان محبت را عمیقا درک می کنند بنابر این باید با کمال احترام و محبت با آنها برخورد و رفتار کرد.

وی با اشاره به اینکه باید کودکان را کاملا در محاسبات جدی زندگی به حساب بیاوریم گفت: این هفته تمرین خوبی است که بچه ها جدی گرفته شوند و والدین این تمرین را در همه مقاطع برای بچه های خود تکرار کنند که نتیجه آن نسل کارآمد آینده برای میهن است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اعلام اینکه مسئولین استان به عیادت کودکان بیمار می روند گفت: همایش بزرگ همیاران پلیس و کلاسهای آشنایی والدین با نحوه تأمین آرامش و سلامت کودکان از دیگر برنامه های هفته ملی کودک خواهد بود.

در این همایش برگزاری سرودهای محلی و برنامه های ویپه کودک توسط هنرمندان متخصص در حوزه کودک و نوجوان نیز اجرا شد و کارنوال شادی کودکان نیز به راه افتاد.

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عکس از علی روشن زاده