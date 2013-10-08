نرخ استفاده از پست تلفنی 193/ راه اندازی سرویس تعیین زمان ارسال مرسولات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن کرباسیان امروز سه شنبه در نشست خبری در آستانه 17 مهرماه روز جهانی پست از برنامه های 100 روزه این شرکت برای تحول در حوزه پست خبر داد و اظهار داشت: ایجاد سرویس پست تلفنی در 9 استان بزرگ کشور طی 100 روز محقق خواهد شد.

ارسال سریع مرسولات با 6 هزار تومان

وی با بیان اینکه این سرویس در اصفهان، خوزستان و قم راه اندازی شده و فردا همزمان با روز جهانی پست در کرمانشاه آغاز به کار می‌کند ادامه داد: هفته آینده این سرویس در استان تهران و با هدف جابجایی سریع و دست به دست – Hand to Hand – مرسولات آغاز به کار می‌کند.

کرباسیان در پاسخ به مهر، در مورد نرخ استفاده از خدمات پست تلفنی که تقریبا مانند پیک های موتوری عمل می‌کند، افزود: تعرفه استفاده از سرویس 193 در تمامی نقاط تهران 6 هزار تومان است که این نرخ براساس درجه بندی 1، 2 و 3 استانها شامل 6 هزار تومان، 4 و 2 هزار تومان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پست با تاکید براینکه ارسال تمامی مرسولات با این قیمت توسط نامه رسانهای پستی انجام می‌شود خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این سرویس، ارائه بستری امن و سریع برای ارسال مرسولات درون شهری و کاهش ترافیک و هزینه های ارسال است که براساس برنامه ریزی های مدنظر در آینده ساعت کار آن به صورت شبانه روزی خواهد شد.

تحول سرویس های پست ظرف 100 روز

کرباسیان با اشاره به دیگر سرویس های در دست انجام شرکت پست طی برنامه 100 روزه گفت: سرویس قبول تا توزیع مرسولات ویژه پست ظرف 24 ساعت و ارسال کالاهای خرید و فروش اینترنتی در مدت 72 ساعت از دیگر خدمات مدنظر در این بخش است.

وی با بیان اینکه در همین حال ایجاد مراکز تماس – کال سنتر- پست در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: این مرکز با شماره تماس 84470000 پاسخگوی تماس تلفنی مردم برای ارائه اطلاعات مدنظر در زمینه پست و ارسال و دریافت مرسولاتشان است.

مدیرعامل شرکت پست از ارائه خدمات کارت هوشمند ثبت احوال در استانهای قم و البرز خبر داد و گفت: در حوزه خرید و فروش اینترنتی نیز روزانه 3 هزار کالا از سوی شرکتهای ارائه کننده این خدمات به پست واگذار می‌شود و پست آنها را ارسال می‌کند.

وی با اشاره به راه اندازی فاز آزمایشی سرویس وب آگهی پستی در استان خراسان جنوبی تصریح کرد: این سرویس امکان خرید و فروش کالاهای روستائیان و مردم شهرها را فراهم می‌کند.

ارسال 842 میلیون مرسوله پستی و رشد 5 درصدی

به گزارش مهر، کرباسیان در مورد استفاده مردم از سرویس های پستی از رشد 5 درصدی مرسولات خبر داد و گفت: در سال 91 بالغ بر 842 میلیون مرسوله توسط پست ارسال شده که این رقم در سال 90 حدود 810 میلیون مرسوله برآورد شده است؛ همچنین سرویس پست مستقیم حدود 6 میلیون ترافیک داشته است.

وی با تاکید براینکه ترافیک پستی کشور از سال 57 تاکنون از 70 میلیون مرسوله به 800 میلیون مرسوله افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نامه رسان های پست روزانه 300 مرسوله پستی را توزیع می کنند.

مدیرعامل شرکت پست از راه اندازی سرویس تعیین زمان ارسال مرسولات - آن تایم دلیوری- خبر داد و گفت: در این سرویس که ظرف چند ماه آینده راه اندازی می شود گیرنده مرسوله می داند دقیقا در چه مدت زمانی این مرسوله را دریافت می کند.

استفاده 150 هزار نفر از پست الکترونیک بومی

کرباسیان با اشاره به آخرین وضعیت سرویس پست الکترونیک شرکت پست گفت: ایمیل پستی مورد استقبال قرار گرفته و به طور متوسط به صورت روزانه 500 تا هزار نفر مشترک این سرویس می شوند؛ هم اکنون نیز حدود 150 هزار نفر عضو این شبکه هستند و قرار است سرویس ایمیل گروهی را نیز برای استفاده سازمانها راه اندازی کنیم.



