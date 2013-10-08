لاریجانی در دیدار با نبیه بری: بهترین راه ثبات در منطقه جلوگیری از دخالت بیگانگان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس ژنو در دیدار با نبیه بری، لبنان را کشور دوست و برادر ایران خواند و گفت: دو ملت لبنان و ایران به لحاظ تاریخی، فرهنگی، اعتقادی و... با هم قرابت و نزدیکی دارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن حرکت های تروریستی در منطقه ادامه داد: ایران در کنار لبنان مخالف هرگونه حمایت از تروریست و اقدامات تروریستی در سوریه است.



لاریجانی با تاکید بر ضرورت حفظ و گسترش امنیت در منطقه تصریح کرد:‌ بهترین راه برای ایجاد ثبات در منطقه همکاری کشور های منطقه و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی خاورمیانه است.



نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور ایران و لبنان تأکید کرد و گفت:‌ جایگاه اثرگذار ایران در حل مناقشات منطقه ای بر هیچ کس پوشیده نیست، به طور قطع حل مشکلات منطقه ای و امنیتی به ویژه مسئله فلسطین باید اولویت کشورهای منطقه قرار گیرد.