  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

تغییرات مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 5 حکم جدید

تغییرات مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 5 حکم جدید

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران در احکام جداگانه ای معاونان توسعه مدیریت و منابع، آموزشي، درمان و غذا - دارو دانشگاه و همچنین مشاور و مدير دفتر رياست دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی در احکام جداگانه دکتر محمد پنبه چی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی کرد. پیش از این دکتر حسین رنجبران این مسئولیت را برعهده داشت.

همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در حکم دیگری دكتر محمد صادق رضايي را به عنوان معاون آموزشي دانشگاه معرفی و منصوب کرد.

دكتر ايوب برزگر نژاد نیز به سمت معاون درمان دانشگاه، دكتر محمد آزادبخت به عنوان معاون غذا و دارو دانشگاه و دكتر افشين امير خانلو به عنوان سمت مشاور و مدير دفتر رياست دانشگاه منصوب و معرفی شدند.

کد مطلب 2151675

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