طاهره بختیاری در تشریح برنامههای بهزیستی خراسان رضوی در بزرگداشت هفته ملی کودک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برنامههاي مختلفي برای کودکان در این هفته در نظر داریم.
وی گفت: روزی با پدربزرگ و مادربزرگها در مهدهای کودک و قصه گویی سالمندان برای کودکان به جایگاه ویژه سالمندان و کودکان در خانواده اشاره دارد.
وی عنوان کرد: این برنامه ها که با شعار "زنده باد کودکی زنده باد زندگی " انجام میشود 85 هزار کودک و 1500 مدیر در مهد های کودک سراسر استان را پوشش میدهد.
بختیاری ابراز کرد: از مهمترین برنامههای این سازمان میتوان به برگزاری همایش یک روزه ای توسط کانون توسعه و هماهنگی مهد های کودک اشاره کرد که بیش از 600 نفر از مدیران در این همایش شرکت داشتند.
وی تصریح کرد: برگزاری جشن ملی کودک در مهدهای سراسر استان با هدف آشنایی مردم با حقوق کودکان از جمله فعالیتها در هفته ملی کودک است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی افزود: کارگاههای آموزشی، تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال در هفته ملی کودک توسط بهزیستی و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي به جهت اطلاع رسانی و برنامه ریزی هرچه بهتر مدیران مهدهای کودک در این امر انجام می شود.
وی اظهار کرد: برگزاری جشن کودک سبز، اردوی نیمروزی طبیعت گردی، حضور 20 نفر از دانش آموزان معلول موفق در مهدهای کودک شهرستانها و اجرای برنامه کودکان با پدر بزرگ ها در مراکز سالمندان شهرستانها از جمله برنامه های در دست انجام است.
بختیاری با اشاره به حضور تعدادي از کودکان مهدهای کودک و مراکز شبانه روزی در مراسم نماز جمعه افزود: این برنامه به جهت آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق کودکان انجام می شود.
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