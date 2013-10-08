بدحجابی ناشی از ضعف اعتقادی است/ کمک به نیازمندان واجب شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: جوانان حافظان دين اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی بر انجام فرايض دينی و الهي از سوي همه اقشار به ويژه جوانان تاكيد كرد و افزود: انجام دادن فرايض دينی و الهی تضمين ‌كننده سلامت جامعه و جلوگيری از وقوع بسياری از جرايم و ناهنجاری های اجتماعی است.

امام جمعه سنندج بر رعايت حجاب و عفاف و خودداری از غرب‌ زدگی تاكيد و بیان کرد: بايد زنان و دختران در جامعه اسلامی با رعايت حجاب و عفاف سلامت جامعه را تضمين و تامين كنند و با رعايت عصمت در قالب پوشش اسلامی از ترويج فرهنگ های غلط خودداری كنيم.

ماموستا مجتهدی با اشاره به ترويج بدحجابی در جامعه كنونی یادآور شد: اين معضل اجتماعی ناشی از ضعيف بودن اعتقادات و باورهای دينی و ايمان ضعيف افرادی است كه می ‌خواهند با ترويج بدحجابی به اهداف پليد و شيطاني خود دست يابند.

وی ادامه داد: اگر در جامعه ای بی ‌حجابی ترويج و گسترش يابد آن جامعه به فساد اخلاقی و تباهی كشيده مي شود.

امام جمعه سنندج نقش زنان اسلامي را در سلامتی جامعه بسيار موثر دانست و گفت: زنان مسلمان بايد با الگوپذيری از حضرت فاطمه‌ زهرا (س) بزرگ بانوی اسلام ادامه دهنده راه آن باشند.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنان خود توجه و کمک به نیازمندان در اعیاد مختلف دینی یکی از دستورات دین مبین اسلام دانست.

وی افزود: جشن های دینی یکی از مراسمات ملی و مذهبی است و نه تنها مسلمانان باید با وحدت در کنار هم حضور داشته باشند بلکه باید نسبت به کمک به افراد نیازمند اهتمام جدی داشته باشند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر وحدت به عنوان یکی از اصول مهم و موفقیت آمیز در راستای اعتلای دین مبین اسلام به ویژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: وحدت در تمامی شرایط یک نیاز ضروری برای اعتلای هر چه بیشتر دین مبین اسلام است و همه ملت های مسلمان باید به این مهم توجه داشته باشند.