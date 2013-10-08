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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

خادمی در گفتگو با مهر:

نبود کارخانه ذرت خشک کنی در پلدختر/ محصول کشاورزان راهی شهرستانهای مجاور می شود

نبود کارخانه ذرت خشک کنی در پلدختر/ محصول کشاورزان راهی شهرستانهای مجاور می شود

پلدختر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر از آغاز برداشت ذرت دانه ای از مراتع این شهرستان خبر داد و نبود کارخانه ذرت خشک کنی را یکی از مشکلات کشاورزان دانست.

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت ذرت دانه ای از یک هزار هکتار از اراضی زیر کشت ذرت دانه ای شهرستان پلدختر آغاز شد.

وی افزود: پیش بینی می شود از این سطح هشت هزار تن محصول ذرت برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر متوسط عملکرد ذرت دانه ای در شهرستان هشت تن عنوان کرد و گفت: این میزان اراضی کشاورزی در قالب کشت دوم و مقدار 400 هکتار نیز به عنوان کشت اول ذرت در این شهرستان انجام شد.

خادمی ادامه داد: در مجموع کل سطح زیر کشت ذرت شهرستان در سال زراعی 92-91 ، هزار و 400 هکتار بوده است.

وی افزود: در چند سال اخیر کشت ذرت از طرف کشاورزان با استقبال خوبی روبرو شده ولی متاسفانه هنوز از نداشتن کارخانه ذرت خشک کنی رنج می برند.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: کشاورزان پلدختری برای پایین آوردن رطوبت ذرت تا حد استاندارد مجبورند محصول برداشت شده خود را به شهرستان های کوهدشت و دره شهر انتقال دهند.
 

کد مطلب 2151686

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