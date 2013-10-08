راندمان 100 درصدی تولید میگو در چوئبده/ برداشت 800 تن میگو تا پایان سال

مهرداد محمدی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال 91 میزان تولید میگو در سایت پرورش میگوی چوئبده 6.8 تن در هر هکتار بوده است.



محمدی دوست با اشاره به اینکه، طبق پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان در سال جاری 800 تن برداشت میگو صورت بگیرد، عنوان کرد: البته این نکته نیز شایان ذکر است که تا کنون 450 تن برداشت میگو از مزارع صورت گرفته است.



وی در خصوص نقش این سایت تولید میگو برای ایجاد اشتغال در منطقه، ایجاد پنج هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم را از جمله مزایای این سایت برشمرد و عنوان کرد: دسترسی به یک واحد خوراک آبزیان با ظرفیت هزار تن در سال، مجاورت با یک واحد کارخانه تولید فرآورده های دریایی، دسترسی آسان به گمرکات شهرهای مرزی در راستای صادرات محصول و همچنین دسترسی به خطوط مواصلاتی شبکه سراسری برق و مخابرات از جمله نکات مثبت این سایت محسوب می شوند.



رئیس اداره میگو شیلات استان خوزستان در خصوص مشکلاتی که تولید میگو در سایت چوئبده را به شدت کاهش داد؛ با بیان اینکه در سال 80 در اثر سرمای زود رس و پس از آن در سال 81 در اثر بروز بیماری لکه سفید ویروسی میگو که البته این بیماری در سالهای دیگر با شدت کمتری تکرار شد، منجر به کاهش تولید در سایت پرورش میگو چوئبده شد، اظهار کرد: خوشبختانه در سال 91 برداشت میگو در این سایت به صورت 100 درصدی و بدون هیچ گونه تلفاتی صورت گرفت.



محمدی دوست با تاکید بر اینکه در راستای احیای مجدد سایت پرورش میگو چوئبده یک ستاد ویژه با حضور مسئولان مربوطه تشکیل شد گفت: فراگیر شدن بیمه مزارع، پیگیری و اجرای مصوبه هیئت دولت و بخشودگی جرایم بانکی تولید کنندگان، پرداخت غرامت به تولید کنندگان آسیب دیده و همچنین ترمیم و ساخت سازه های زیر بنایی مجتمع از جمله اقدام های موثر صورت گرفته در این سایت به شمار می روند.



وی در خصوص سایر اقدامات ارائه شده برای احیای سایت پرورش میگوی چوئبده نیز افزود: پرداخت کمکهای فنی و اعتباری به منظور به روز کردن مزارع در سال 87 و تشویق و ترغیب بهره برداران به فعالیت مجدد، نیز از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که در این ستاد انجام گرفت.



رئیس اداره میگوی شیلات استان خوزستان در خصوص فعالیت های آموزشی که در چند سال گذشته در این سایت برگزار شد؛ تصریح کرد: به منظور بالا بردن راندمان تولید در سایت پرورش میگو چوئبه از کارشناسان بین المللی مرتبط با نهاد های بین المللی در زمینه آبزی پروری دعوت به عمل آمد تا با بهره گیری از توان و تجربه علمی این افراد میزان تولید میگو و توانایی کارشناسان این سایت در مهار بیماری های آبزیان مانند لکه سفید افزایش یابد.



وی اظهار کرد: بومی سازی و الگو برداری از روش های اجرا شده در مناطق مختلف جهان در راستای پیشگیری و مهار بحرانهای همچون بیماری ها از جمله فعالیتهای موثر آموزشی این سایت است.



محمدی دوست افزود: سایت پرورش میگو چوئبده با مساحت 54 هکتار دارای 112 باب مزرعه واگذار شده به تولید کنندگان میگو در حاشیه رود خانه بهمنشیر واقع شده است.



