حجت الاسلام محمد صادق نازلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تربیت مبلغین بومی شهرستان ریگان توسط دفتر تبلیغات اسلامی جنوبشرق و با همکاری اداره تبلغات اسلامی ریگان در حال برگزاری است.

وی گفت: تعداد 13 نفر از مبلغین بومی در شهرستان ریگان معرفی شده‌اند.

این مسئول ضمن تقدیر از همکاری دفتر تبلیغات اسلامی جنوبشرق در اجرای این طرح اظهار داشت: هدف از اجرای طرح تربیت مبلغ بومی شناسایی مداحین محلی فعال و آموزش آنان است که به مدت یکسال آموزشی در شهرستان ایرانشهر آموزش دیده اند.

سرپرست تبلیغات اسلامی ریگان ادامه داد: این افراد در روستاهایی که روحانی وجود ندارد با همکاری و نظارت اداره تبلیغات اسلامی امورات ابتدایی دینی مانند غسل و کفن و دفن و نماز میت و برگزاری نماز جماعت و همچنین برگزاری مراسمات را برعهده می گیرند.