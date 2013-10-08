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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

نازلی:

طرح تربیت مبلغان محلی در ریگان اجرا می‌شود

طرح تربیت مبلغان محلی در ریگان اجرا می‌شود

ریگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان از اجرای طرح تربیت مبلغین محلی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد صادق نازلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تربیت مبلغین بومی شهرستان ریگان توسط دفتر تبلیغات اسلامی جنوبشرق  و با همکاری اداره تبلغات اسلامی ریگان در حال برگزاری است.

وی گفت: تعداد 13 نفر از مبلغین بومی در شهرستان ریگان معرفی شده‌اند.

این مسئول ضمن تقدیر از همکاری دفتر تبلیغات اسلامی جنوبشرق  در اجرای این طرح اظهار داشت: هدف از اجرای طرح تربیت مبلغ بومی شناسایی مداحین محلی فعال و آموزش آنان است که به مدت یکسال آموزشی در شهرستان ایرانشهر آموزش دیده اند.

سرپرست تبلیغات اسلامی ریگان ادامه داد: این افراد در روستاهایی که روحانی وجود ندارد با همکاری و نظارت اداره تبلیغات اسلامی امورات ابتدایی دینی مانند غسل و کفن و دفن و نماز میت و برگزاری نماز جماعت و همچنین برگزاری مراسمات را برعهده می گیرند.

کد مطلب 2151688

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