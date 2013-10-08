رضایت شهروندان اولویت کاری شهرداری است/ حضور معتمدان مردم در برنامه ریزی های شهری

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهرداری باید برنامه های کارآمد ارائه کند، به همین خاطر از این پس طرح ها و برنامه ها باید بگونه ای ارائه شود که شهروندان از حاصل این برنامه ها بهره مند شوند روند کار شهرداری باید رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه هزینه های شهرداری از طریق شهروندان تامیین می شود شهرداری باید در ارائه خدمات به شهروندان همت مضاعف داشته باشد.

ترکاشوند افزود:: ما در صورتی می توانیم ادعای موفقیت داشته باشیم که رضایت شهروندان زینت کارنامه شهرداری باشد.

سرپرست شهرداری کرج اظهار داشت: تعاملات بین شهروندان و شهرداری از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در تحقق اهداف مجموعه مدیریت شهری دارد و شهرداری کرج نیز در صدد بستر سازی برای مشارکت بیش از پیش مردم است.

ترکاشوند در ادامه یادآور شد: بزرگترین دستگاه خدمات رسان در سطح شهرها شهرداری است و اگر بخواهیم که شهر از اغتشاشات بصری به دور بماند باید دقت و نظارت بر زیباسازی را بیش از پیش سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اشغال پیاده رو ها به واسطه ساخت و سازهای شهری گفت: ساختمانهای در حال ساخت فقط یک سوم پیاده رو ها را تا زدن سقف می توانند اشغال کنند و با توجه به نیاز شهروندان به معابر شهری، نظارت ها باید جدی تر صورت گیرد و مالکین اجازه ندارند معابر را به بهانه ساختمان سازی اشغال کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم شیرینی خدمات به مردم در کام شهرداری بماند باید پروژه های شهرداری را در تاریخ مقرر به اتمام برسانیم و آرامش مردم در پیاده رو ها، خیابان ها و بزرگراهها را در نظر بگیریم.

ترکاشوند تاکید کرد: افزایش کیفیت خدمات در اولویت امور شهرداری در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است و علاوه بر افزایش نظارت ها، اجرای پروژه های شهری با تکیه بر دو اصل سرعت و کیفیت به عنوان یک اولویت مهم در راس امور قرار دارد.

سرپرست شهرداری کرج گفت: تشکیل کمیته تخصصی در مناطق 12 گانه شهری باید بصورت دقیق بررسی شود و این امر با تشکیل این کمیته تخصیصی به نحو مطلوبی محقق خواهد شد و با تشکیل این کمیته، آنچه در اولویت شهری است به جد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: از خروجی های تشکیل کمیته تخصیصی، ساماندهی درآمدهای شهرداری است و انجام این امر مهم مدیران اجرایی را در کنترل درآمدها راهنمایی خواهد کرد و خواهند دانست در طول یک هفته امکان چه میزان هزینه کردی وجود دارد.

ترکاشوند در پایان با اشاره به قوانین شهرداری اظهار کرد: اصلی ترین وظیفه در شهرداری متعلق به معاونت اداری مالی است و بر این اساس مسئولیت نظارت و تخصیص درآمد هزینه ها همچنین ماموریت تشکیل کميته تخصیص و برنامه های وابسته به این کمیته با معاونت اداری مالی است.

