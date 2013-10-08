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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

ترکاشوند:

رضایت شهروندان اولویت کاری شهرداری است/ حضور معتمدان مردم در برنامه ریزی های شهری

رضایت شهروندان اولویت کاری شهرداری است/ حضور معتمدان مردم در برنامه ریزی های شهری

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری کرج گفت: رضایت شهروندان برای شهرداری در اولویت است و با توجه به اینکه منتخبان و معتمدین مردم زبان گویای مردم هستند و با مشکلات شهری به خوبی آشنا هستند برنامه های قابل اجرا برای شهر با حضور معتمدین مردم انجام خواهد شد.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهرداری باید برنامه های کارآمد ارائه کند، به همین خاطر از این پس طرح ها و برنامه ها باید بگونه ای ارائه شود که شهروندان از حاصل این برنامه ها بهره مند شوند روند کار شهرداری باید رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه هزینه های شهرداری از طریق شهروندان تامیین می شود شهرداری باید در ارائه خدمات به شهروندان همت مضاعف داشته باشد.

ترکاشوند افزود:: ما در صورتی می توانیم ادعای موفقیت داشته باشیم که رضایت شهروندان زینت کارنامه شهرداری باشد.

سرپرست شهرداری کرج اظهار داشت: تعاملات بین شهروندان و شهرداری از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در تحقق اهداف مجموعه مدیریت شهری دارد و شهرداری کرج نیز در صدد بستر سازی برای مشارکت بیش از پیش مردم است.

ترکاشوند در ادامه یادآور شد: بزرگترین دستگاه خدمات رسان در سطح شهرها شهرداری است و اگر بخواهیم که شهر از اغتشاشات بصری به دور بماند باید دقت و نظارت بر زیباسازی را بیش از پیش سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اشغال پیاده رو ها به واسطه  ساخت و سازهای شهری گفت: ساختمانهای در حال ساخت فقط  یک سوم پیاده رو ها را تا زدن سقف می توانند اشغال کنند و با توجه به نیاز شهروندان به معابر شهری، نظارت ها باید جدی تر صورت گیرد و مالکین اجازه ندارند معابر را به بهانه ساختمان سازی اشغال کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم شیرینی خدمات به مردم در کام شهرداری بماند باید پروژه های شهرداری را در تاریخ مقرر به اتمام برسانیم و آرامش مردم در پیاده رو ها، خیابان ها و بزرگراهها را در نظر بگیریم.

ترکاشوند تاکید کرد: افزایش کیفیت خدمات در اولویت امور شهرداری در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است و علاوه بر افزایش نظارت ها، اجرای پروژه های شهری با تکیه بر دو اصل سرعت و کیفیت به عنوان یک اولویت مهم در راس امور قرار دارد.

سرپرست شهرداری کرج گفت: تشکیل کمیته تخصصی در مناطق 12 گانه شهری باید بصورت دقیق بررسی شود و این امر با تشکیل این کمیته تخصیصی به نحو مطلوبی محقق خواهد شد و با تشکیل این کمیته، آنچه در اولویت شهری است به جد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: از خروجی های تشکیل کمیته تخصیصی، ساماندهی درآمدهای شهرداری است و انجام این امر مهم مدیران اجرایی را در کنترل درآمدها راهنمایی خواهد کرد و خواهند دانست در طول یک هفته امکان چه میزان هزینه کردی وجود دارد.

ترکاشوند در پایان با اشاره به قوانین شهرداری اظهار کرد: اصلی ترین وظیفه در شهرداری متعلق به معاونت اداری مالی است و بر این اساس مسئولیت نظارت و تخصیص درآمد هزینه ها همچنین ماموریت تشکیل کميته تخصیص و برنامه های وابسته به این کمیته با معاونت اداری مالی است.
 

کد مطلب 2151689

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