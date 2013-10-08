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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

لوکا بوناچیچ به ایران بازگشت

لوکا بوناچیچ به ایران بازگشت

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای شرکت در تمرینات تیم اصفهانی، صبح امروز سه شنبه به ایران بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ که پنجشنبه شب برای استراحت به کشورش بازگشته بود، صبح امروز به ایران بازگشت تا تمرینات ذوب‌آهن را زیر نظر بگیرد.

بوناچیچ پس از آن عازم تهران شد و به اردوی تیم فوتبال ذوب‌آهن در هتل آکادمی تهران ملحق شد تا تمرینات تیم ذوب‌آهن را زیر نظر بگیرد.

این سرمربی ساعت 6 صبح امروز به ایران رسید و در تمرین صبح امروز این تیم اصفهانی نیز حضور داشت.

تمرینات تیم فوتبال ذوب‌آهن همه روزه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و ذوبی‌ها دیروز در زمین هما تمرین کردند و امروز عصر در زمین چمن مصنوعی هتل آکادمی تمرین می‌کنند.

قرار است این تیم دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس برگزار کند و پس از آن به اصفهان بازگردد و تمرینات خود را در این شهر پیگیری کند.

محسن مسلمان، اکبر ایمانی، احسان پهلوان و مرتضی تبریزی، چهار بازیکن ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن به دلیل حضور در تمرینات تیم ملی امید، در اردوی این تیم اصفهانی حضور ندارند.

ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه هفته آینده به مصاف صبای قم می‌رود.

 

کد مطلب 2151694

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