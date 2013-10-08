واگذاری 20 هزار هکتار زمین برای طرح مسکن مهر در سامان

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار قربانی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه شهردار سامان با بیان اینکه در سال های اخیر اقدامات فروانی از قیبل آسفالت 238 کوچه ، واگذاری 20 هزار هکتار برای طرح مسکن مهر در شهر سامان ، ساماندهی گورستان جدید، سنگ فرش معابر، پرداخت بدهی های قبلی و .... صورت گرفته است، اظهار داشت: این شهر داراری 16 هزار جمعیت است که در سطح کشور به عنوان یک شهر توریستی و فرهنگی شناخته شده است که 38 برابر جمعیت شناور در تمامی ایام سال وجود دارد که شهرداری علاوه بر ساکنین این شهر باید برای گردشگران و مسافران خدمات ارائه دهد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات باید با توجه به تناسب جمعیت برنامه ریزی شود، بیان داشت: با برنامه ریزی صحیح در راستای ارائه خدمات به گردشگران باید درآمد فراوانی در این زمینه در شهرستان سامان صورت گیرد.



اسفندیار قربانی با اشاره بر اینکه برنامه ریزی در این شهرستان و شهر باید با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود صورت پذیرد، اذعان داشت: باید سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و جذب گردشگر و مسافر در زمینه کسب درآمد انجام شود.



پارکینگ بزرگ در محل پل زمانخان باید احداث شود



قربانی با بیان اینکه با بیان اینکه یکی از عمده فعالیت های شهرداری در این شهر در محوطه پل زمانخان ایجاد پارکینگ بزرگ در این منطقه است، بیان داشت: ایجاد پارکینگ هم برای شهرداری کسب درآمد خواهد داشت و هم دیگری در این منطقه با معضل ترافیک روبه رو نخواهیم بود .



وی با اشاره بر اینکه در سال های اخیر حریم شهر گسترش داشته است، عنوان کرد: مجموعه زاگرس یک راه در آمد خوب برای شهرداری است که شهرداری از ویلا ها برای کسب در آمد و اجرای کمیسیون ماده 100 استفاده کند.



قربانی با بیان اینکه این شهرستان با توجه به تولیدات کشاورزی نیاز به یک میدان میوه و تره بار دارد، عنوان کرد: شهرداری باید در راستای ایجاد میدان میوه و تره بار تلاش داشته باشد.



فرماندار شهرستان سامان با بیان اینکه این شهرستان قابلیت های زیادی برای کسب در آمد دارد، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات علاوه بر شاخص جمعیت باید شاخص حضور گردشگر و ارائه خدمات به گردشگران مد نظر مسئولین استانی قرار گیرد.