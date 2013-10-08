هیچ عاملی کارآمدتر از دین در ایجاد امنیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهمن جوشقانی ظهر سه شنبه در جلسه دین و امنیت در ایلام گفت: معنویت و ارتباط با خدا باعث می شود تا دید انسان نسبت به مسائل و موضوعات مختلف از عمق بیشتری برخوردار شود و انسانهایی که از چشمه های معنویت بهره می برند می توانند در ایجاد جامعه ای سالم مؤثر واقع شوند.

جوشقانی افزود: به منظور میزان تاثیر باورهای دینی در ایجاد امنیت همایش دین و امنیت در ایلام برگزار شدها است.

وی ادمه داد: ضرورت دیدیم که این همایش برگزار شود و راهکارها و آسیب های اجتماعی و همچنین راه های مقابله با آن، روش های دین داری و ارتقاء دین در بین جوانان و اجتماع و همچنین نقش علماء و روحانیون در پیشگیری از جرائم اجتماعی مطرح و بررسی شود.

این مسئول با بیان اینکه مقوله امنیت با دین گره خورده است، گفت: هیچ عاملی کارآمدتر از دین در ایجاد امنیت در همه ابعاد نیست.

جوشقانی ادامه داد: از ظرفیت ها ومناسبت های دینی و مذهبی برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی و ایجاد امنیت باید استفاده شود و نقش روحانیون در ایجاد امنیت نقش بی بدیلی است.

وی تصریح کرد: دین با ایجاد مانع سد راه ناهنجاری های اجتماعی امنیت در جامعه را تامین می کند.