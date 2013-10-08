یک طلاق از هر 10 ازدواج در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد/50 درصد طلاقها در دوران عقد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول غلامیان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سامان با بیان اینکه در این استان از هر 10 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد، اظهار داشت: در این استان 50 درصد طلاق ها در سال اول ازدواج و دروران عقد، 30 درصدر در پنج سال اول زندگی و 20 درصد در پنج سال دوم زندگی صورت می گیرد.

وی با اشاره بر اینکه در انتخاب زوج در این استان که بیشترین درصد طلاق ها در سال اول ازدواج صورت می گیرد باید بازنگری شود، اذعان داشت: علاوه بر ثبت طلاق ها در استان بیشتر معضلی که در استان وجود دارد طلاق عاطفی در بین زوجین است که در حال حاضر این موضوع در جامعه وجود دارد.

زوجهای موفق چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند

غلامیان با بیان اینکه در استان جشنواره پیوند آسانی با هدف معرفی و تقدیر از فعالین و خیرین ازدواج دیده شده است، بیان داشت: در این جشنواره زوج های جوان و موفق معرفی می شوند.

وی با اشاره بر اینکه زوج های جوان خیلی دیر به مراکز مشاوره جهت پیشگیری از طلاق معرفی می شوند، اذعان داشت: در راستای جلوگیری از پدیده طلاق باید پیشگیری و مشاوره زودتر صورت گیرد.

وی بیان داشت: خانواده ها باید در ازدواج فرزندهایشان توجه و دقت بسیار ویزه داشته باشند و از طرفی زوجین نیز قبل از ازدواج باید نسبت به یکدیگر اطلاغ کافی پیدا کنند و سپس با داشتن علم به اینکه می توانند خوشبخت شوند ازدواج کنند تا مشکلی در آینده برایشان پیش نیاید.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از جوانان بدون توجه به بسیاری از مسائلی که در زندگی نقش مهم ایفا می کند وارد عرصه ازدواج می شوند و در اینده دچار مشکل می شوند.